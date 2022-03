Am Sonntag, 3. April, um 14 Uhr wird Pfarrer Sven van Meegen auf dem Marktplatz in Ellwangen feierlich in sein Amt als leitender Pfarrer der Seelsorgeeinheit Ellwangen eingesetzt. Aufgrund der aktuellen, noch hohen Corona-Zahlen und da der angemessene Abstand zwischen den Personen nicht einhalten werden kann, gilt während des Gottesdienstes auch am Platz die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske.