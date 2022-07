Introvertiertes Gesicht mit wachen Augen: Brauchle präsentiert Jeningen-Radierung

Die „action spurensuche“ als Auftraggeber hatte ein Ölgemälde in wohlgefälliger Farbigkeit erwartet. Was der Ellwanger Künstler Ulrich Brauchle dann jedoch nach intensiver Beschäftigung mit Pater Philipp Jeningen gestaltete, ist weder wohlgefällig noch farbig. Brauchles Radierung des Antlitzes des guten Paters verschließt sich dem allzu schnellen Blick. Eine feine Aura des Rätselhaften, Verschwiegenen umgibt diese zugleich eigentümlich beredte Darstellung, die Spuren und Worte Jeningens aufgreift und seinem Wesen derart einprägsam nur in Schwarz-Weiß gerecht werden konnte. Das freundlich zugewandte und zugleich introvertierte Gesicht mit den wachen Augen lässt den Betrachter nicht mehr los. Ganz so, wie das Wirken des Paters auch mehr als drei Jahrhunderte nach seinem Tod in Ellwangen noch gegenwärtig ist. Wenige Tage vor der Seligsprechung Jeningens ist Brauchles Radierung der Öffentlichkeit vorgestellt worden. Im Jeningenheim begrüßte Pfarrer Sven van Meegen zahlreiche Besucher. Das Team der action spurensuche begleitete musikalisch.

Wie Wolfgang Steffel, Dekanatsreferent des Katholischen Dekanats Ehingen-Ulm und im Leitungsteam der action spurensuche, ausführte, habe man eine „eher bunte Farbigkeit“ des Bildes erwartet. Ulrich Brauchle seinerseits zögerte, ob man den rund 30 Darstellungen Pater Philipps noch eine weitere hinzufügen solle. Dann aber nahm er die Herausforderung an und am Aschermittwoch die Arbeit auf – einem guten Tag, so van Meegen, um sich mit dem Asketen Jeningen auseinanderzusetzen. Brauchle las Tagebücher und Briefe des Jesuiten und erkannte darin eine so sperrige, schwierige Persönlichkeit, „dass ich das Attribut ‚gut‘ zunächst in Klammern setzte.“

Im Wechselspiel von Verdichten und Offenlassen, von Glauben, Wissen und Erkennen ließ der Künstler dem Zufall Raum und folgte Jeningen, der als Volksmissionar stets zu Fuß unterwegs war, indem er die Kupferplatte auf den Boden legte und mit nackten Füßen darüber ging. Die sichtbaren Spuren tragen zur bemerkenswerten Authentizität dieser behutsamen künstlerischen Annäherung an Philipp Jeningen bei. Kein Zufall ist indes, dass das Porträt inmitten einer transparenten, spiegelbildlichen Schriftlandschaft erscheint. Auf den Wangen bilden sich „Weg-Worte, Wort-Wege“, so Wolfgang Steffel. Über dem linken Auge erkennt man einen Fisch, eine Art Geheimcode der frühen Christen und seit jeher ein Symbol für Jesus, das zur Nachfolge einlädt. Auf schmückendes Beiwerk wie die Schönenbergkirche im Hintergrund verzichtet Brauchle bewusst: „Es ist kein Landschafts-, sondern ein Andachtsbild“, so Steffel.

Wie unsere Gegenwart, war auch die Lebenszeit Jeningens geprägt von Seuchen und Kriegen. Der Pater sei, so Brauchle, weder ein besonders guter Redner, noch von besonders schöner Gestalt gewesen. Eigenschaften aber wie Langmut, Güte und Nächstenliebe, die ihn zum „guten“ Pater Philipp und zum Vorbild machten, brauche auch unsere Zeit, so Brauchle. Deshalb habe er mit Freude das Bild eines Pilgers gezeichnet, der in Ellwangen seinen Namen als Spur über die Jahrhunderte hinweg hinterlassen habe.