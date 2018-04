Der Chor Intonanta hat 2218 Euro an das Missionsprojekt „Lesedi Center of Hope“ in Bloemfontein in Südafrika gespendet. Das Geld wurde bei einem Liederabend des Chors am Palmsonntag in der vollbesetzten Heilig-Geist-Kirche erlöst und wird nun komplett gespendet. Pfarrer Michael Windisch nahm den Spendenscheck hocherfreut und dankbar von Chorleiterin Anke Renschler entgegen. Foto: privat