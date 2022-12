Interne Fortbildung des Ski-Club Virngrund Eigenzell

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am ersten Adventswochenende konnte das Lehrteam des Ski-Club Virngrund Eigenzell endlich nach zweijähriger Pause zur Vorbereitung der kommenden Wintersaison 2022/2023 wieder gemeinsam ein verlängertes Wochenende im Stubaital verbracht.

Mit 19 Ski- und 7 Snowboardlehrkräften unter Führung des Skischulleiters Jürgen Tschunko wurde in kleinen Gruppen die Fahrtechnik trainiert, praktische Übungen und Aufgabenstellungen für Kurse aufgefrischt und theoretische Grundlagen erarbeitet, um erneut als DSV-Skischule auf höchstem Qualitätsniveau den Spaß an den alpinen Wintersportarten weitergeben zu können an alle Mitglieder und Teilnehmer der Ausfahrten.

Ein besonderes Erlebnis war die gemeinsame Abfahrt aller Lehrkräfte im neuen Outfit und zusätzlich in Boardshorts, um einer kürzlich verstorbenen Lehrkraft zu gedenken – „Life is better in Boardshorts“.

Nach dem Sporttreiben wurde teils in methodischen Formaten, teils in lockerer Atmosphäre bei guten und langen Gesprächen Teambuilding betrieben und verschiedene vereinsrelevante Themen diskutiert. Die Mischung aus Lockerheit und konzentriertem Arbeiten zeichnet das Lehrteam aus, wofür sich die Verantwortlichen bei jeder Lehrkraft bedanken. Die hohe Motivation wird das Lehrteam mit in den Schnee nehmen, um allen Teilnehmern der Ausfahrten eine große Freude an den alpinen Wintersportarten bereiten zu können. Schon jetzt ist die Vorfreude auf die Intensivkurse, aber ganz besonders auf die erste Mehrtagesausfahrt der Saison vom 21./22. Januar nach Alpbach-Wildschönau groß.

Alle Ausfahrten sind zu finden auf der Homepage des Ski-Clubs unter www.skiclub-eigenzell.de – Noch sind für ausgewählte Ausfahrten Plätze frei.