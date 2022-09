Internationale Unterstützung für die Sankt-Anna-Virngrund Klinik Ellwangen

Insgesamt 20 Bundesfreiwillige haben im September ihren Freiwilligendienst an der Sankt-Anna-Virngrund-Klinik in Ellwangen begonnen. Der kaufmännische Standortleiterin Bernd Ziegler, freut sich über die zahlreichen Freiwilligen und die interkulturelle Unterstützung.

Das Besondere an dieser Gruppe, so Ziegler, sind die vielen verschiedenen Herkunftsländer. Insgesamt 13 von 20 Freiwilligen haben eine weite bis sehr weite Anreise hinter sich und kommen aus dem Ausland. Die jungen Erwachsenen stammen unter anderem aus Jordanien, Afganistan, Vietnam, Brasilien, Tadschikistan, Russland, Kasachstan und Madagaskar. Die weiteste Strecke beträgt 9500 Kilometer.

Viele von ihnen haben schon ein festes Ziel im Blick und möchten nach dem Einstieg Bundesfreiwilligendienst eine Ausbildung in einem pflegerischen oder medizinischen Beruf beginnen. Eingesetzt werden sie in den kommenden Monaten im Pflegebereich, Intensivstation, Patientenbegleitdienst, Materiallager und Technik, in der Kinder und Jugendpsychologie und im Zentral-OP.

Wer sich über seine zukünftige Berufswahl oder den Studiengang noch unschlüssig ist, kann auch durch ein Praktikum herausfinden, ob eine Ausbildung im Pflegeberuf oder ein duales Studium im Gesundheitswesen in Frage kommt. Möglichkeiten für einen Freiwilligendienst oder ein „Schnupperpraktikum“ innerhalb der Kliniken Ostalb gibt es auch an den Klinik-Standorten in Aalen und in Schwäbisch Gmünd.

Alle Informationen und Einsatzmöglichkeiten sind auf der Klinikhomepage unter Karriere/Ausbildung zu finden.