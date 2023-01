„Internationale Mampf- und Fress-Straße“: Unbekannter „tauft“ Marienstraße um

Und plötzlich war es einfach da. Seit mutmaßlich mehreren Monaten weist ein blaues, offensichtlich mit sehr einfachen Mitteln selbstgebasteltes Schild auf die sogenannte „internationale Mampf- und Fress-Straße“ hin. Gemeint ist natürlich die Ellwanger Marienstraße. Wer nicht sofort drauf kommt, erhält den Hinweis gleich dazu: „ehemals Marienstraße“. Garniert ist der Schriftzug mit einem äußerst „schwerfälligen“ Mann mit Mütze, der in Richtung des Fuchsecks schlendert.

Wer das Schild an der Ecke Hirtengasse gegenüber der Metzgerei Wagner montiert hat, ist zumindest der Redaktion nicht bekannt. Auch bei der Stadtverwaltung zeigt man sich ratlos. Allerdings wagt sich Presseamtsleiter Anselm Grupp an eine Deutung des Geschriebenen. So lustig, wie das Schild auf den ersten Blick erscheinen mag, ist es nach Grupps Meinung gar nicht. Gemäß dem Motto „Früher war alles besser“ wolle hier jemand wohl auf das Fehlen von schwäbischer Gastronomie hinweisen, die es in der Marienstraße nicht mehr gebe, glaubt Grupp. „Das ist zwar wirklich bedauerlich, aber sie lässt sich eben auch nicht herbeizaubern“, betont er.