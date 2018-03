Interesse an der EBR kommt auch von auswärts

Bei den Anmeldezahlen für die Gemeinschaftsschulen in Ellwangen ist eine Verwechslung passiert. Bei den Schülern von außerhalb Ellwangens sind zum Teil die Zahlen der Eugen-Bolz-Realschule (EBR) genannt worden. Zur Korrektur: Es streben Schüler an die Mittelhofschule aus Adelmannsfelden (3), Crailsheim (1), Ellenberg (3), Fichtenau (6), Rainau (1), Rosenberg (1), Stödtlen (2), Tannhausen (2), Unterschneidheim (3) und Wört (1). Das hohe Interesse zum Beispiel aus dem Bereich Rainau ist der EBR zuzuordnen. Die auswärtigen Anmeldungen an der EBR im Einzelnen: Adelmannsfelden (3), Ellenberg (1), Raum Fichtenau (6), Jagstzell (5), Lauchheim (1), Neuler (2), Rainau (8), Rosenberg (3), Stimpfach (3) und Wört (2).