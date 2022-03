Interesse am Tennissport in Pfahlheim hält weiter an

Rund ein halbes Jahr ist es erst her, dass sich der Tennisverein zu seiner 42. Hauptversammlung traf, die aufgrund der Coronapandemie erst später im Jahr stattfinden konnte. Nun ist man froh, dass die 43. Hauptversammlung regulär im ersten Quartal abgehalten werden konnte.

Auch dieses Jahr kann der Tennisverein von einer erfreulichen Vereinsentwicklung berichten. Das anhaltende Interesse am Tennissport spiegele sich nicht nur in den stetig steigenden Mitgliederzahlen wider, sondern mache sich auch auf der Tennisanlage selbst bemerkbar. Die drei Tennisplätze seien durch unzählige Trainingsgruppen und das Maximum an am Spielbetrieb gemeldeten Mannschaften gut ausgelastet.

Auch in der kommenden Saison 2022 meldet der Verein wieder den erlaubten Höchstwert an Mannschaften. Im Kinder -und Jugendbereich werden fünf Mannschaften an der Runde teilnehmen, im aktiven Bereich werden drei Mannschaft an den Start gehen. Doch all dies wäre ohne den unermüdlichen Einsatz des Vorstands und besonders der freiwilligen Trainerinnen und Trainer nicht möglich. Besonders erfreulich sei es daher, dass sich einige junge Mitglieder besonders im Kinderbereich engagieren, sich fortbilden und eigene Gruppen trainieren, um so das Interesse an Tennisstunden abdecken zu können.

Ein Highlight der vergangenen Saison stellte das Schleiflestunier im September dar. Hier wurde ein Geübter mit einem weniger Geübten zusammengelost. Für Geübtere kam mit fortschreiten des Turnieres ein Handicap hinzu. So musste mit steigender Anzahl an Schleifchen entweder mit einem Kinderschläger, umhängenden Sitzpolstern, Bauhandschuhen oder einem Regenschirm in der Hand gespielt werden. Dadurch konnte ein spielerischer Ausgleich geschaffen werden, und die Zuschauer wurden noch besser unterhalten.

Für ihre langjährige Treue wurden bei der Hauptversammlung acht Mitglieder geehrt. Für zehn Jahre wurde Michael Hieber geehrt. Doris Philipp, Hermann Philipp und Theresa Sperka wurden für 25 Jahre geehrt. 40 Jahre dabei sind neben Alexander Maimer und Hedwig Weiß auch der ehemalige Vorstand Manfred Weiß sowie der aktuelle Vereinsvorstand Werner Tuscher.

Bei den Wahlen wurden Lukas Boehm als stellvertretender Vorsitzender, Alexander Maimer als Kassierer und Tobias Hieber als Jugendwart für eine weitere Periode in ihrem Amt bestätigt. Als Beisitzer wurden Simona Mack, Evelyn Walter und Waltraud Schill wiedergewählt. Reinhold Veile legte nach mehrjähriger Tätigkeit in der Vorstandsrunde sein Amt als Beisitzer nieder. Allerdings wird er dem Verein weiterhin als Kassenprüfer erhalten bleiben.