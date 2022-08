Inklusiver Treff „Kunterbunt“ lädt ein

Beim inklusiven Treff „Kunterbunt“ sind alle willkommen. Der Ellwanger Inklusionsbeirats (IBR) möchte eine Begegnungsmöglichkeit schaffen, bei der es um allgemeine Themen oder um den persönlichen Austausch gehen kann. Erstmals stattfinden wird ein Treff am Montag, 12. September, um 19 Uhr im Restaurant „Taj Mahal“ an der Bahnhofstraße. Willkommen sind Frauen, Männer und Kinder jeglicher Nationalität und Hautfarbe – mit und ohne Behinderung. Das Restaurant ist barrierefrei erreichbar. Eine behindertengerechte Toilette befindet sich in der Nähe. Der IBR bittet um rechtzeitige Anmeldung bis spätestens Sonntag, 11. September, per E-Mail an ulrike.weber@ellwangen.de.