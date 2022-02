Ingenieure untersuchen den Auenboden an der Jagst

Die Jagst in Ellwangen wird im Zuge der geplanten Landesgartenschau 2026 ihr Gesicht deutlich verändern. Damit die geplanten Maßnahmen auch sinnvoll und nachhaltig umgesetzt werden, haben jetzt Fachleute der Regioplus Ingenieursgesellschaft den Auenboden an der Jagst genau untersucht.

Große Erdbewegungen werden in den nächsten Jahren das Landschaftsbild im zukünftigen Auenpark der Ellwanger Landesgartenschau prägen. Der Grund: Im Zuge der naturnahen Umgestaltung der Jagst wird das Flussbett um 500 Meter verlängert. In vordefinierten Mäandern soll sich der Fluss seinen natürlichen Lauf gestalten – und damit seine ursprünglichen Schleifen zurückerhalten. Um die Erdarbeiten möglichst effizient und ökologisch verträglich umzusetzen, ist viel planerische Vorarbeit nötig. Konkret geht es dabei um das Bodenmanagement. Jan Fischer, Projektleiter Auenpark, kümmert sich darum: „Ziel ist es, den Eingriff in die sensiblen Bodenschichten so gering als möglich zu halten, sowie den erforderlichen Bodenaushub bestmöglich auf dem Gelände wiederzuverwenden“, sagt Fischer. Doch dafür kommt nicht jede Bodenart in Frage, schließlich soll sich die zukünftige Vegetation optimal entwickeln.

Um mehr Kenntnis über die Bodenverhältnisse zu erlangen, waren Mitarbeiter des Ingenieurbüro Regioplus Ingenieurgesellschaft aus Beuren vor Kurzem in Ellwangen in der Aue unterwegs gewesen, um mit einem Minibagger fünf sogenannte Profilgruben zu graben. Die Wissenschaftler nutzten die Grabungsstellen, um Aufbau und Struktur der Böden zu untersuchen und Proben zu nehmen, die anschließend im Labor auf etwaige Schad-stoffbelastung getestet werden sollten.

„Wir nehmen auf, welche Bodenanteile kulturfähig sind – also als Wurzelraum für Pflanzen wieder eingebaut werden können – und welche nicht“, erläuterte Umweltwissenschaftlerin Aline Werner bei dem Vor-Ort-Termin. Mit den Agrarwissenschaftlern Jörg Schneider, Lydia Schumacher und Philipp Haas wertete sie die Profilgruben detailliert anhand von zahlreichen Bodenproben aus. Dabei ging es unter anderem auch um mögliche Schadstoffbelastungen. „Die Verfüllungen der historischen Jagstarme stammen aus dem 19. Jahrhundert oder früher und damit noch vor der anziehenden Industrialisierung “, erklärte Jörg Schneider. Auch deshalb würden die Ingenieure keine größeren Schadstoffproblemlagen erwarten.

Wenn alle Untersuchungen vollständig abgeschlossen sind, will das Büro aus Beuren einen „Bodenwiederverwertungsplan“ abgeben, der dann in das konkrete Baustellenmanagement einfließt. „Ein qualifiziertes Bodenmanagement ist wichtig für eine nachhaltige Bauausführung. Je geringer und präziser der Eingriff, desto geringer die Kosten und desto höher die Qualität der zukünftigen Auenvegetation“, führte Jan Fischer aus. Gleichwohl sei klar, dass es – so oder so – enorme Erdbewegungen geben wird, wenn die großen Bagger anrücken.