In Tonis Ladencafé gibt’s eine Handysammelbox

Wieder werden an Weihnachten unzählige neue Smartphones und andere IT-Geräte unterm Baum liegen. Doch was tun mit den alten, nicht mehr ganz aktuellen oder kaputten Geräten? In Tonis Ladencafé gibt es eine Handysammelbox. Warum es richtig ist, Altgeräte dort einzuwerfen, darüber informiert die Ortsgruppe Ellwangen des Naturschutzbunds (Nabu).

Es gibt drei unterschiedlich sinnvolle Möglichkeiten der Entsorgung: Die schlechteste Variante ist, solche Geräte in den Müll zu werfen, was im Übrigen sowieso verboten ist. Die zweite Variante ist zwar nicht verboten, aber langfristig auch nicht sinnvoll, nämlich das Lagern in einer Schublade, in der möglicherweise noch mehr längst nicht mehr genutzte Geräte schlummern. Die dritte und eindeutig sinnvollste Art der Entsorgung ist das Einwerfen in eine Handysammelbox, wie sie zum Beispiel in Tonis Ladencafé im Sommer vom Jugendzentrum (Juze) Ellwangen und der Ortsgruppe Ellwangen des Nabu aufgestellt wurde. Diese wurde erfreulicherweise sehr gut angenommen, so dass schon dreimal eine volle Kiste abgeholt und zum Recyceln fortgeschickt werden konnte.

Nach Schätzungen liegen über 100 Millionen nicht mehr genutzte Handys in Deutschlands Schubladen. Welch eine Rohstoffquelle. In einem Smartphone sind etwa 300 Milligramm Silber und 30 Milligramm Gold sowie kleine Mengen an Kobalt, Tantal und seltene Erden verarbeitet, die wiedergewonnen und verwertet werden können. Sie müssen somit nicht aus der Natur als Rohstoff mit viel Aufwand und Naturzerstörung neu gewonnen werden. 30 Milligramm Gold pro Gerät klingt sehr wenig, ergibt aber bei einer Million Handys schon 30 Kilogramm. Würde man diese Menge Gold neu aus der Natur gewinnen, so müsste man über 7000 Tonnen Golderz abbauen, um das Gold daraus mit Hilfe von umweltschädlichen Chemikalien zu gewinnen.

Mit der Abgabe eines Handy-Altgeräts oder eines Akkus, Ladekabels oder Ladegerätes in Tonis Ladencafé hilft man der Natur auf vielfache Weise. Durch die Rückgewinnung von Rohstoffen wird nicht nur Natur in Afrika und Südamerika geschont, es entsteht auch weniger CO2. Zudem erhält die Nabu-Stiftung Nationales Naturerbe von der Recycling-Firma für jedes abgegebene Mobilgerät eine Spende, mit der Ackerflächen und Wiesen aufgekauft werden können, die wichtig für gefährdete Tier- und Pflanzenarten sind.