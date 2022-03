In Röhlingen startet die neue Pflege-WG

Das Neubauprojekt „Schoafmichl II“ in Röhlingen ist abgeschlossen. Am vergangenen Freitag wurde hier der Start der neuen ambulanten Wohngemeinschaft gefeiert. Im Erdgeschoss des Gebäudes können künftig bis zu acht pflegebedürftige Personen selbstbestimmt leben.

Mitten im Herzen Röhlingens findet sich die neue Pflege- und Wohngemeinschaft des Intensivpflegedienstes „Lebenswert“ aus Ellwangen. Der Bau der Pflege-WG ist bereits das zweite Projekt, das auf dem Gelände des ehemaligen Schoafmichl-Hofs umgesetzt werden konnte.

Im ersten Bauabschnitt „Schoafmichl I“ waren in einem Mehrgenerationenhaus zwölf barrierefreie Wohnungen entstanden. Im zweiten Bauabschnitt wurde dann ein weiteres Gebäude hochgezogen. Hier finden sich in den oberen Stockwerken drei Zwei- bis Drei-Zimmer-Wohnungen. Das Erdgeschoss ist für die neue, ambulante Pflege-WG reserviert. Eine Präsenzkraft wird die künftigen Bewohner der WG – je nach Bedarf –im Alltag unterstützen. Allen Bewohner wird dabei ein Zimmer samt eigenem Bad zur Verfügung stehen. Darüber hinaus gibt es auch noch einen großen Gemeinschaftsraum.

Die neue WG in Röhlingen ist bereits die achte Wohngemeinschaft unter der Verantwortung des Intensivpflegediensts „Lebenswert“. Im April 2021 hatte sich „Lebenswert“ mit Deutschlands größtem Pflege- und Betreuungsdienstleister „Korian“ zusammengeschlossen. Seitdem umsorgt „Lebenswert“ Menschen in einem Einzugsgebiet, das von Stuttgart über Ulm bis nach Regensburg reicht. In der Region finden sich „Lebenswert“-Wohngemeinschaften unter anderem in Wört, Neunheim und Dewangen.

„Lebenswert“-Geschäftsführer Rudolf Wiedmann freute sich bei der Einweihungsfeier am Freitag, dass man nach einem Jahr Bauzeit nun eine weitere WG in der Region eröffnen könne. Röhlingen sei mit seiner ausgezeichneten Vereinsstruktur und seiner hohen Lebensqualität „der perfekte Ort“ für eine solche Wohngemeinschaft, so Wiedmann.

Bauträger und Projektentwickler Maximilian Weik von der Immobiliengesellschaft Weik aus Westhausen unterstrich, dass der Neubau perfekt in die Umgebung passe. Weiter wies er darauf hin, dass alle Wohnungen über einen eigenen Kellerraum verfügten. Außerdem stünde den Bewohnern des Hauses auch eine Tiefgarage. zur Verfügung.

Oberbürgermeister Michael Dambacher stellte in seinem Grußwort fest, dass die neue Wohngemeinschaft „eine Bereicherung für Röhlingen“ sei. Die Pflege im Alter sei „ein großes Zukunftsthema“. Die neue Senioren-WG biete Röhlingern die Möglichkeit auch im Alter oder bei Pflegebedürftigkeit weiter im Ort wohnen zu können.

Der CDU-Landtagsabgeordnete Winfried Mack bezeichnete die neue Wohngemeinschaft als „großen Gewinn“. Es sei wichtig und richtig, in der Region das passende Wohnangebot für alle Generationen parat zu haben.

Frank Seifert von der AOK Ostwürttemberg betonte, dass Pflege-WGs besonders im ländlichen Raum grundsätzlich ein gutes Konzept seien.

Stephanie Leuser, Sachgebietsleiterin Soziale Hilfe im Landratsamt des Ostalbkreises sprach von einem „vorbildlichen Projekt“. Das neue Haus verbinde „Tradition und Moderne“ und ermögliche „ein gemeinsames statt einsames Wohnen“.

Eingebettet in die Einweihung war auch ein kurzer Vortrag von Dr. Stephan Wesely, Organisationspädagoge und -psychologe. Er unterstrich, dass die neue Wohngemeinschaft „ein Haus des Vertrauens“ werden solle. „Lebenswert“ und „Korian“ würden mit derartigen Projekten aus dem Pflegenotstand eine Tugend machen, lobte Wesely.

Pater Sony segnete abschließend die Wohngemeinschaft. Für die passende musikalische Umrahmung der Eröffnungsfeier sorgte das Veeh-Harfen Ensemble der Musikschule Ellwangen unter der Leitung von Christoph Haußer.

Wer Teil der neuen Wohngemeinschaft werden möchte, muss übrigens schnell sein. Die Mehrheit der Zimmer ist schon vergeben. Bereits im April sollen die ersten Bewohner einziehen.