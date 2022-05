In Röhlingen schlägt das Herz der Oldtimerfreunde

Unter der Taktvorgabe des Liederkranzes Röhlingen ist rund um die Sechtahalle all das gezeigt worden, was das Oldtimerherz höher schlagen lässt. Hierbei zeigte sich der Verein logistisch bestens aufgestellt. Während in der Halle viele Vereinsmitglieder für das leibliche Wohl Sorge getragen haben, zeigten sich auf den Parkplätzen edle Schönheiten aus Chrom und Stahl.

Bekannte Namen der Oberklasse wie Bentley, Cadillac oder Porsche machten deutlich, dass das Alter eine ganz besondere Anziehungskraft besitzt, wenn es sich glänzend und mit stattlicher Motorenleistung zeigt. Aber auch die kleinen Schmuckstücke wie ein 2 CV, ein VW Käfer oder ein Goggomobil mit Wohnwagen lassen die Gedanken in die Ferne schweifen, wie zum Beispiel an unvergessliche Ausflüge der Vergangenheit.

Eine schier endlose Parade von Traktoren und Unimogs zog sich der Sechta entlang. (Foto: Liederkranz Röhlingen)

Und so gelang es den Ausrichtern dieses Festes mühelos, die Besucher in eine Welt der Lebensfreude und des Vergnügens zu locken. Hinter der Sechtahalle ging es etwas lauter zu, wenn ein satter BMW-Sound auf zwei Rädern mal seine Motorenleistung erschallen ließ.

Und so trugen diese glänzenden Zweiräder den Namen „Liebhaberstücke“ zu Recht. Betrachtete man die glänzenden Bubenaugen, die diese Schätze bewundern, so musste man sich um die Fortführung der Oldtimerpflege keine Sorgen machen.

Und das Staunen ging weiter, wenn man sich auf den Weg in die Sechta-Aue machte, vorbei an den Vorführungen des Schmiedens, einem fast vergessenen Handwerk, dem sich gleich daneben das Dreschen von Garben anschloss, dessen frei laufender Riemenantrieb auch die Gefährlichkeit dieses Vorhabens deutlich machte. Die Dreschgemeinschaft Lauchheim wurde nicht müde, den staunenden Gästen zu zeigen, wie mühevoll dieses Arbeiten gewesen sein mag.

Mit dieser Maschine wurde noch in den vierziger Jahren gedroschen. Ungefährlich war das nicht. (Foto: Liederkranz Röhlingen)

Richtete man nun den Blick entlang der Sechta, dann stellte man angesichts der schier nicht enden wollenden Präsentation von Traktoren und Unimogs die Anzahl von über sechshundert Ausstellungsstücken keineswegs nicht infrage. Beindruckende Namen wie Lanz, Eicher, Hanomag, Fendt und Porsche mit Ein-, Zwei- und Vier-Taktmotoren trafen hier aus der nahen und weiten Ferne aufeinander.

Ich stelle hier den Traktor meines Urgroßvaters, einen Hanomag, vor, den ich selbst von Mögglingen hierhergefahren habe. Pascal Sinn

„Ich stelle hier den Traktor meines Urgroßvaters, einen Hanomag, vor, den ich selbst von Mögglingen hierhergefahren habe!“, meinte Pascal Sinn, der mit seinen Eltern angereist war. Er macht deutlich, dass Traditionspflege auch in der jungen Generation bestens vertreten ist. Besondere Schmuckstücke brachte der Unimog-Club Ostalb mit. Nahezu siebzig Modelle beeindruckten die Betrachter.

Josef Beerhalter pflegt all diese Oldtimerkontakte und lädt sie jedes Jahr im Namen des Liederkranzes wieder ein. Und genau das Miteinander innerhalb des Vereins, aber auch weit darüber hinaus, macht den Zusammenhalt und die Attraktivität dieser Gemeinschaft in Röhlingen aus. Dies bestätigte auch Eugen Veile, der Vorsitzende des Liederkranzes Röhlingen. Er wies darauf hin, dass weit über dreitausend Besucher dieses Großereignis würdigten.