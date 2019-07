In Röhlingen singen Kinder und Erwachsene

Mit ausdrucksstarker Klangfülle haben die Röhlinger Chöre die Freude an der Musik vermittelt. Im Konzert „Röhlingen singt“ hat es keinen Unterschied gemacht, ob Kinder oder Erwachsene aufgetreten sind.

Der Schulchor der Klassenstufe 3 und 4 unter der Leitung von Peter Waldenmaier begann glockenklar mit „Aufstehn“. Mit „Was wir nicht alleine schaffen“ von Xavier Naidoo gelang es den Kindern notengenau, ihre Botschaft zu vermitteln. Für diese beiden Stücke und „Ist da jemand?“ von Adel El Tavil bekamen sie rauschendem Beifall.

Die alten Weise „Von fern klingt leise eine Melodie“ sang der Männer- und Frauenchor des Liederkranzes, ebenfalls unter der Leitung von Peter Waldenmaier. Wenn man weiß, dass es sich eigentlich um zwei Chöre handelt, war die ausgewogene, harmonische Stimmleistung umso mehr hervorzuheben.Es war die Stärke dieses Konzertes insgesamt, dass sich die Liedbeiträge stets quer durch die musikalischen Epochen bewegten. So folgte dann Joy Flemings „Ein Lied kann eine Brücke sein“. Trauer und Zuversicht, Hoffnung und Angst kamen in dem Psalm „Der Herr, mein Hirte führet mich“ zum Ausdruck.

Mit Mozarts „Wo sich Musik frei entfaltet, findet Freude immer hin“ sorgte der Kirchenchor unter der Leitung von Diana Meier dafür, dass sich die Freude an der Chormusik wunderbar entfalten konnte. Mit dem Tourdion, einem lebhaftem Springtanz französischer Herkunft, entstanden am Hof von Burgund, zeigte der Chor sich bestens vertraut, Tempi- und Lautstärkenwechsel wurden ausgezeichnet gemeistert.

Gospels und Lieder aus Afrika

In bester Gospeltradition interpretierte der Chor „Hold me, rock me“. Zum Abschluss erklang „Siyahamba“, ursprünglich ein Zulu-Volkslied aus Südafrika. Nicht nur die Sprache, auch die Struktur waren keineswegs alltäglich.

Die Gruppe Intakt, ebenfalls ein Chor des Liederkranzes, ließ sich auch auf die Tradition der Gospels ein. Mit „Down to the river“ griff Chorleiterin Annika Völk ein Lied mit afroamerikanischen Wurzeln auf, aus dem die Sehnsucht nach Freiheit klingt. Dann machten sich die Sängerinnen und Sänger mit „Africa“ der Gruppe Toto auf eine musikalische Reise. Außergewöhnliche Laute erklangen in „Gabriellas Song“ in schwedischer Sprache.

Am Ende dieses Konzertes spendeten die Zuhörer starkem Beifall. Der Vorsitzende des Liederkranzes, Eugen Veile, bedankte sich bei allen Mitwirkenden und nutzte die Gelegenheit, um Annika Völk zu verabschieden, die aus beruflichen Gründen die Chorleitung aufgibt.

Zum Finale sangen alle Chöre zusammen Peter Maffays Lied „Ich wollte nie erwachsen sein“. Da wurde jedem in der Kirche bewusst: Musik mag viele Sprachen kennen, aber nur eine Botschaft, die der Freude.