In Pfahlheim war mitsingen angesagt

Die Die vier Chöre des Liederkranzes Pfahlheim haben am vergangenen Samstag in der rappelvollen Kastellhalle ein grandioses Herbstkonzert gegeben. Dabei war für die vielen Gäste nicht nur Zuhören angesagt – sondern auch persönlicher gesanglicher Einsatz. Das Motto des Konzertabends war in Pfahlheim bindend: „Mach mit – Sing mit“ lautete die Losung. Und das Publikum ließ sich nicht lange bitten. Schon der fröhlich-lockere Auftritt des Kinderchors, der unter Leitung von Ann-Katrin Kuhn mit dem schwungvollen „Dracula-Rock“ das Konzert einläutete, sorgte für Jubelstürme. Wobei die Kinder auch noch ein deutsches Volkslied „„Bunt sind schon die Wälder“ und den modernen Song „Universum“ im Gepäck hatten, die beiden ebenfalls ganz famos vorgetragen wurden.

Als anschließend der Jugendchor die Bühne enterte, wurde es dunkel im Saal. Gänsehautstimmung war angesagt, als die jungen Stimmen das Lied „Millionen Lichter“ anstimmten, wozu das Publikum bunte Lichtstäbe schwenkte. Die Begeisterung fürs Singen war zu diesem Zeitpunkt übrigens schon längst auf die Menschen im Saal übergegangen. Bei weiteren Liedern des Jugendchors, wie „Always look on the bright side of life“ oder auch „Über den Wolken“ wurde kräftig mitgesungen.

Der versierte Conferencier an dem Abend, Ulrich Freihart, stimmte die Besucher danach auf den Auftritt des Gemischten Chors unter dem Dirigat von Annerose Vaas ein.

Romantisch und mit Geigenbegleitung boten die Sängerinnen und Sänger unter anderem das wunderschöne Liebeslied „Ännchen von Tharau“. Toll! Aber auch Titel wie das beschwingte „Hello Mary Lou“, das träumerische „One way wind“ oder der alte Puhdys-Klassiker „Alt wie ein Baum“ wurden perfekt vorgetragen.

Die große Sängerschar des jungen Chores „Cross Beat“, der in diesem Jahr übrigens sein 20. Jubiläum feiern kann, füllte danach den Bühnenraum und Chorleiter Gebhard Schmid führte den Dirigentenstab zu den vielen musikalischen Leckerbissen, die von „Cross Beat“ angeboten wurden. Ganz still wurde es im Saal als der Song „Over the Rainbow“ unter Begleitung einer Ukuele erklang. Aber auch schwungvolle Stücke, wie „Those were the days my friend“ oder den Udo-Jürgens-Ohrwurm „Ich war noch niemals in New York“, hatten die Sängerinnen und Sänger im Repertoire. Zum krönenden Abschluss dieses großartigen Mitsing-Konzerts stand dann der gesamte Liederkranz Pfahlheim auf der Bühne und es erklang gemeinsam mit dem Publikum sowohl feierlich als auch monumental „Sierra Madre del sur“.