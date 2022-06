In Pfahlheim: „Super Badesommer“ und Kinderfest stehen bevor

Ortsvorsteher Wolfgang Seckler hat im Ortschaftsrat über die anstehenden Feste informiert. Zudem berichtete er von den laufenden Aktivitäten in der Ortschaft.

Pfahlheim soll über die Förderkulisse Leader-Jagstregion ein „Mitfahrerbänkle“ erhalten. Bei einem kurzerhand vor der Sitzung eingeschobenen Ortstermin überprüften die Ortschaftsräte, wo in der Abt-Rudolf-Straße bei der Bushaltestelle ein solches Bänkle aufgestellt werden könnte. Der Ortsvorsteher soll in Absprache mit den Anwohnern und dem Ordnungsamt den Standort festlegen.

Nach der coronabedingten Zwangspause ist dieses Jahr wieder ein Kinder- und Ortschaftsfest anberaumt worden, freute sich der Ortsvorsteher. Das Fest soll am Samstag, 9. Juli, steigen.

Das Limesfreibad laufe im „Vollgasbetrieb“, erklärte Seckler. Er erhalte durchweg positive Rückmeldungen und glaube an einen „super Badesommer“.

Die Ortschaft beteilige sich am 11. September am landesweiten „Tag des offenen Denkmals“. Zum einen seien Aktionen am Halheimer Römerkastell geplant. Zudem soll die ehemalige Keltenschanze im „Schlechten Rain“ in Erinnerung gerufen werden. Letztere werde dazu vom Wildwuchs befreit.

Bezüglich der Jugendhütten bahne sich eine Lösung an, verkündete der Ortsvorsteher. Jene zwei Gruppierungen, die getrennt Bedarf angemeldet hatten, hätten zwischenzeitlich signalisiert, dass sie sich gemeinsam eine Hütte als Jahrgangsgruppe teilen wollen. Und eine Gruppierung der bestehenden Jugendcliquen sei bereit, gemäß des rollierenden Systems ihren Jugendraum in absehbarer Zeit abzugeben.

Steine, die beispielsweise bei der Erweiterung des Gewerbegebiets zutage kommen, sollen zur Ertüchtigung von Feldwegen verwendet werden. Das Gremium einigte sich darauf, dass mit diesen Bruchsteinen (im Ort „Klepperlessteine“ genannt) nacheinander die Wege bei der Kleintierzuchtanlage sowie im Bereich der Gemarkungen „Katzenbank“ und „Stettenfeld“ (beide bei Hochgreut) hergerichtet werden sollen.

Im Vergleich mit den anderen Teilorten stehe Pfahlheim hinsichtlich der Straftaten am besten da, freute sich der Ortsvorsteher. Sie hätten gegenüber dem Vorjahr um 18,1 Prozent abgenommen. Insgesamt seien auf der Gemarkung 17 Straftaten registriert worden. Auf die Gesamtstadt bezogen, seien dies anteilig 1,4 Prozent aller Straftaten.