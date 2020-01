25 Kinder von Neunheim waren am 5. und 6. Januar als Sternsinger unterwegs, um den Segen in die Häuser der Ortschaft zu tragen und um Spenden für das Sternsingerwerk Aachen zu sammeln. Darin waren die Neunheimer Sternsinger am Ende auch sehr erfolgreich. Bei der Tour kam der stolze Spendenbetrag von 6556 Euro zusammen. Foto: Pfarramt Sankt Vitus