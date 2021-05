In Langres hofft man auf den 19. Mai

„Es ist wie bei uns“: Das haben die Vertreter von Ellwangen und seiner französischen Partnerstadt Langres bei einer virtuellen Konferenz mehr als einmal gesagt. Zum ersten Mal haben sich dabei Oberbürgermeister Michael Dambacher und seine neue Kollegin Anne Cardinal ausgetauscht.

Im Juni 2020 hat Ellwangens französische Partnerstadt Langres mit Anne Cardinal eine neue Rathauschefin gewählt. Doch seitdem hat auch dort die Corona-Pandemie die Stadt fest im Griff. Zu den zahlreichen Einschränkungen des öffentlichen und gesellschaftlichen Lebens in Langres gehörte auch die Absage aller bis dahin geplanten Austauschbegegnungen mit Ellwangen.

So konnte unter anderem weder der Schüleraustausch noch das Zeltlager der DJK SG Ellwangen stattfinden. Aber auch die damals ins Auge gefassten Begegnungen der Verwaltungen mussten coronabedingt entfallen. Auf Anregung von Ellwangens Oberbürgermeister Michael Dambacher, der seine neue Kollegin deshalb noch nicht nach Ellwangen einladen konnte, kam es zu einer virtuellen Konferenz mit Anne Cardinal, dem Partnerschaftsbeauftragten Nicolas Fuertes sowie Chantal Andriot, die sich seit vielen Jahren für die Partnerschaft mit Ellwangen engagiert und deshalb auch Trägerin der Ellwanger Bürgermedaille ist. Bei dem Gespräch wurden verschiedene Themen angesprochen, die das aktuelle Leben in Langres betreffen.

Nicht nur einmal war dabei zu hören „c'est comme avec nous“, das heißt, „es ist wie bei uns“. Damit war unter anderem die Gremienarbeit in Langres angesprochen, die hauptsächlich in Videokonferenzen stattfindet. Ebenso wurde die Situation der Gastronomie angesprochen. Auch in Langres sind noch alle Restaurants und Bars geschlossen. Jedoch sollen diese am 19. Mai mit der Außenbewirtschaftung wieder geöffnet werden.

Für die Belegung des Langreser Krankenhauses mit Corona-Patienten macht Anne Cardinal die Aussage, dass weder das Langreser noch die anderen Krankenhäuser in der näheren Umgebung voll belegt seien. Hingegen seien die Universitätskliniken in den benachbarten größeren Städten wie Dijon oder Nancy voll belegt. Die Inzidenz im Département Haute-Marne schwanke aktuell zwischen 200 und 300. In Langres seien aber bereits jetzt über 35 Prozent der Bevölkerung geimpft. Im Département seien auch vier Impfzentren eingerichtet worden. Eines davon befindet sich in Langres, wo täglich 300 Impfungen erfolgen.

Die Schulen in Langres befinden sich im Wechselunterricht, eine sportliche Betätigung der Bevölkerung könne im kleinen Kreis stattfinden. Ab dem 19. Mai sollen auch wieder die Museen und kulturellen Einrichtungen der Stadt geöffnet werden.

Cardinale berichtet auch über die wirtschaftliche Situation in Langres, bei der es bis jetzt noch zu keinen Einbrüchen gekommen sei. Im Gegenteil: Die Arbeitslosenquote liege in Langres im Moment bei sechs Prozent.

Oberbürgermeister Dambacher und Bürgermeister Volker Grab skizzierten im Gegenzug die Ellwanger Situation und stellten Cardinal und Fuertes die Ellwanger Projekte wie die Landesgartenschau vor. Am Ende des Gesprächs sprachen sich beide für ein erstes Treffen in Langres und Ellwangen aus, das, sobald es die Verordnungen zulassen, in der zweiten Jahreshälfte stattfinden soll.