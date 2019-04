In Fladenbrot und Zwiebelmus steckt jede Menge Geschichte

Ein Duft nach Teig und Zwiebeln zieht durchs Alamannenmuseum. Im Foyer haben an diesem sonnigen Abend fünf Bäckerinnen zwischen 13 und 82 Jahren die Ärmel hochgekrempelt. Sie lernen von Angelika Dörrich und Hariolf Neukamm die Brotzubereitung nach alamannischer Art. Und weil Probieren über Studieren geht, haben sie dabei die Hände voller Mehl.

Kräftig knetet Bianca Oettlin in einer Schüssel eine Mischung aus dem Urgetreide Emmer und Dinkelvollkornmehl, vermengt mit Wasser und etwas Steinsalz. Angelika Dörrich schaut der Kursteilnehmerin anerkennend über die Schulter. „So hat alles angefangen“, erklärt die Ernährungsreferentin und reißt ein Stück des zähen, ungesäuerten Teigs ab. „Schon in der Steinzeit mischten die Menschen Getreide mit Wasser und buken den Brei auf heißen Steinen oder in der Asche“, sagt sie. Die flachen Fladen, die so entstanden, sind „die Urform des Brots“.

Angelika Dörrich kennt sich aus. Sie ist für das Kompetenzzentrum Hauswirtschaft und Ernährung tätig, das zum Landwirtschaftsamt des Ostalbkreises gehört und auf dem Schloss ob Ellwangen sitzt. Schon seit mehreren Jahren kommt sie für den ein oder anderen Kurs ins Alamannenmuseum, die Zusammenarbeit hat sich bewährt.

Alamannen aßen viel Gertreide

„Wir machen hier keinen reinen Kochkurs, sondern versuchen, anhand der von den Alamannen gebrauchten Lebensmittel gesunde und schmackhafte Gerichte zuzubreiten“, berichtet Dörrichs Kompagnon als Kursleiter, Hariolf Neukamm vom Alamannenmuseum. Ganz gemäß dem Museumsmotto, die Zeit der Alamannen auf vielfältige Art wieder lebendig zu machen.

„Das Wissen um die Lebensmittel haben wir durch die Ausgrabungen in Lauchheim erhalten“, sagt Neukamm. Originalfunde aus dem größten alamannischen Gräberfeld Baden-Württembergs und der dazugehörigen Siedlung bilden den Kern der Museumssammlung. Überreste von Essensabfällen, Krügen oder menschliche Überreste lassen Rückschlüsse auf die Ernährung des Stammesverbands zwischen 350 vor Christus und 720 nach Christus zu.

Brotzubereitung nach alamannischer Art hat ein Kurs im Alamannenmuseum geheißen. Hariolf Neukamm zeigt der jüngsten Teilnehmerin, wie man Sauerbrotteig knetet. (Foto: Möcklin)

„Die Alamannen aßen sehr viel Getreide“, erzählt Angelika Dörrich. Vor allem Dinkel war Grundlage vieler Speisen und gilt deshalb als „das Korn der Alamannen“. Außerdem wussten die Menschen um die Wirkung von Kräutern und Pflanzen, besonders die Frauen. „Heil- und Giftkunde war ureigenste Frauenkunde“, erwähnt Neukamm und bringt die Kursteilnehmerinnen mit einem Beispiel zum Schmunzeln. „Hopfen“, sagt er, „dämmt die Manneslust.“ Wollte eine Frau ihre Ruhe haben, braute sie ihrem Liebsten ein Bier – das gab es schon – mit viel Hopfen. Sollte er in den Kampf ziehen, ließ sie das Kraut weg.

Unterhalten mit solchen Anekdoten und versorgt mit viel Wissen um die Vorteile des vollen Korns, das für unsere Ernährung heute ebenso gut wäre, wie es das für die Alamannen war, und um die Kraft ihrer Kräuter und Gewürze, werkeln die Kursteilnehmerinnen an Tisch und Tresen. Eine ist mit ihrer Tochter gekommen, weil sie erlebte Geschichte spannend findet, sie hat das Fach vor Jahren studiert. Eine andere ist selbst Mittelalterdarstellerin und tritt regelmäßig als Alamannin des sechsten Jahrhunderts auf. Alle schauen hoch, als Hariolf Neukamm ihnen zeigt, was er vor Kursbeginn „schon mal vorbereitet“ hat.

Vollkornmehlund Schwarzbier

Es ist ein noch ungebackenes Sauerteigbrot im Römertopf, das Neukamm aus Dinkel- und Roggenvollkornmehl, vermischt mit Wasser, Hefe, Honig und Natursauerteig, geknetet hat. „Die Hälfte des Wassers habe ich durch Schwarzbier ersetzt“, verrät er. „Das geht ab wie eine Rakete.“ Vorbereitet hat er diesen Teig, weil „ein gutes Brot nun einmal Zeit braucht“, damals wie heute. In den Ofen schiebt er es nun im Alamannenmuseum, während Kursleiterin Dörrich den Bogen vom Hier und Jetzt in die Vergangenheit spannt.

Demnach bemerkte man wohl bereits im dritten Jahrtausend vor Christus im alten Ägypten durch Zufall, dass ein Teig aus Mehl und Wassser gären kann, zum Beispiel durch Hefesporen aus der Luft, und dass das daraus gebackene Brot dann lockerer und schmackhafter ist als ein ungesäuerter Fladen. „So ist die Teiglockerung entstanden“, berichtet Dörrich. Und so funktioniert die Brotbackkunst bis zum heutigen Tag. „Wir erleben die geschichtliche Entwicklung in diesen Stunden im Zeitraffer.“

Während das Brot im Ofen zu duften beginnt, hacken die Teilnehmerinnen Zwiebeln für eine deftige Beilage: Zwiebelmus. „Eines der gesündesten Lebensmittel“, schwärmt Neukamm, „Zwiebeln sind blutdrucksenkend, antibakteriell, entzündungshemmend, beugen Krebs vor und fördern die Verdauung.“ Und sind mächtig appetitanregend. Jedenfalls, wenn sie vor der eigenen Nase mit Schmalz und Kräutern zusammen im Topf vor sich hin schmoren. Neukamm gießt etwas Met dazu und füllt mit dem gleichen Honigwein auch sieben kleine Gläschen. Bevor die Teilnehmerinnen gemeinsam bei Tisch verkosten werden, was sie gebacken und gekocht haben, wird er sie noch durchs Museum führen. Aber anstoßen kann man ja schon mal.