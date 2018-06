In Ellwangen wird das Baden teurer

Mit drastischen Preiserhöhungen starten die beiden Ellwanger Freibäder in die Badesaison. Wer ab Pfingstsamstag ins kühle Nass springen will, zahlt für die Einzelkarte 50 Cent mehr, Zehnerkarten werden für Jugendliche um die Hälfte teurer, und die Familienkarte kostet mit 75 statt bislang 39 Euro beinahe doppelt so viel. Freien Eintritt haben dafür Kinder unter sechs Jahren.

Dennoch liegen die Preise für Kressbachsee und Limesfreibad in Pfahlheim unter den Bädern in der Nachbarschaft. Das betonen Geschäftsführer Willi Gresser und der kaufmännische Leiter der Stadtwerke, Dr. Torsten Briegel, gestern beim Pressegespräch. Sie werben um Verständnis. Es ist die erste Preiserhöhung seit fünf Jahren, und die Bäder sind trotzdem nicht kostendeckend. 3 bis 3,50 Euro schießen die Stadtwerke pro verkaufter Karte zu, sagt Briegel. Zu Buche schlagen die Personalkosten. Rettungsdienst, Rasenmähen, Müllabfuhr, Reinigung, das alles ist nicht umsonst zu haben. Auf rund 100000 Euro beziffert Briegel das Minus pro Jahr, im Vergleich zu den 1,5 Millionen Euro fürs Wellenbad ist das noch vergleichbar bescheiden.

Geld wird wieder investiert

Noch ein Trost: Das Geld der Badebesucher wird wieder investiert. Je 10000 Euro haben die Stadtwerke zur Saisoneröffnung in beide Bäder gesteckt. Im Limesfreibad ist eine steile Liegewiese terrassiert worden, worüber sich Schwimmmeister Andreas Löhr freut. Im Kressbachbad, für das Schwimmmeister Andreas Kutzner zuständig ist, gibt es für die ganz kleinen Wasserratten zwischen einem und drei Jahren zusätzliche Spielgeräte wie eine neue Rutsche. Für die Älteren gibt’s mehr Komfort. Am See können künftig Liegen geliehen werden. Voraussichtlich zwischen drei und vier Euro wird der Service kosten. Kommt das Angebot an, kann sich Gresser vorstellen, mehr Liegen anzuschaffen und den Leihservice auch in Pfahlheim anzubieten.

Nach zwei Jahren Durststrecke führt der Kressbachsee auch wieder richtig viel Wasser. Ob’s ein Sommer mit Besucherrekord wie anno 2003 mit 42 000 Gästen wird oder ein ganz flauer wie 2011 mit 18 500 Besuchern, hängt auch von Petrus ab. Briegel rechnet mit rund 25 000 Gästen in Ellwangen und 8500 in Pfahlheim. Dort sind die Besucherzahlen seit Jahren praktisch konstant.

Verhungern müssen die Badegäste auch nicht. Beide Kioske sind vermietet und zwar an den Pächter im Kressbachbad, dessen thailändisch-deutsche Küche ja inzwischen einiges zu den Besucherzahlen beiträgt.

Die beiden Ellwanger Freibäder sind am Pfingstsamstag täglich von 10 bis 20.30 Uhr geöffnet.