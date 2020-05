In Ellwangen werden die katholischen Gottesdienste am 17. Mai wieder aufgenommen

In den Kirchengemeinden Heilig Geist, Sankt Patrizius, Sankt Wolfgang und Sankt Vitus werden sonntags ab Sonntag, 17. Mai, und an den kirchlichen Feiertagen wieder öffentliche Gottesdienste gefeiert: um 9.30 Uhr in Sankt Patrizius und in der Basilika, um 10.30 Uhr in Heilig Geist und in Sankt Wolfgang.

Das haben die gewählten Vorsitzenden der Kirchengemeinderäte sowie ihre Stellvertreter sowie die Mesner der Pfarrkirchen gemeinsam mit Pfarrer Michael Windisch beschlossen. Dabei muss die bischöfliche Anordnung für die Feier der Eucharistie beachtet werden. Da die Anzahl der Teilnehmer von der Größe der Kirche und der einzuhaltenden Mindestabstände abhängt, ist eine telefonische Anmeldung beim jeweiligen Pfarrbüro in der Woche vor dem Sonntag nötig, an dem man den Gottesdienst mitfeiern möchte.

Personen mit Krankheitssymptomen können nicht an den Gottesdiensten teilnehmen. Wer in Sorge um die Gefährdung der eigenen Gesundheit in der Kirche ist, kann weiterhin auf die Hausgebete zurückgreifen oder die Gottesdienste im Internet oder im Fernsehen mitfeiern. Die sogenannte Sonntagspflicht bleibt bis auf weiteres ausgesetzt.

Für den Gottesdienst gibt es in der Kirche festgelegte Plätze. Beim Betreten der Kirche müssen die Hände desinfiziert werden. Wer am Gottesdienst teilnimmt, muss eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, die jeder persönlich mitbringt. Im Gottesdienst ist kein gemeinsamer Gesang von Liedern gestattet. Auf die Austeilung der Kommunion an die Mitfeiernden wird verzichtet.

Eucharistiefeiern an Werktagen sowie Totenmessen werden in den Kirchengemeinden der Seelsorgeeinheit Ellwangen weiterhin nicht gehalten, da für jeden Gottesdienst Ordner vorgeschrieben sind. Weiter müssen in der Kirche vor und nach jedem Gottesdienst alle Flächen und Gegenstände, die von mehreren Personen berührt werden, desinfiziert werden. Beisetzungen, an denen maximal 50 Personen teilnehmen können, finden weiterhin direkt am Grab statt. Taufen können als Einzeltaufe gefeiert werden. Wer beichten möchte, muss mit dem Priester telefonisch einen Termin vereinbaren; die Beichte im Beichtstuhl ist nicht möglich. Krankensalbung und Krankenkommunion sind in dringenden Situationen möglich.

Die Bittprozessionen, die Öschprozession und die Fronleichnamsprozession entfallen.