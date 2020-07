In Ellwangen: Mehrere Hundert Liter Diesel ausgelaufen

Bei einem Lkw-Unfall in der Alfred-Krupp-Straße in Ellwangen sind mehrere Hundert Liter Diesel ausgelaufen und teilweise in die Kanalisation gelangt. Der Lkw war am Montag gegen 8.15 Uhr auf den Parkstreifen gefahren. Dabei lockerte sich ein Bordstein, stellte sich auf und beschädigte den Tank des Lkw.

Die Polizei schätzt den Schaden am Lkw auf rund 5000 Euro. Die Feuerwehr Ellwangen war mit fünf Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften im Einsatz. Auch mehrere Vertreter der Stadt und des Landratsamts waren zugegen, um den Schaden zu begutachten.