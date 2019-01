In Ellwangen ist Kalter Markt

Mit der Pferdeprämierung auf dem Schießwasen hat der Kalte- Markt-Montag begonnen. Stuten und Gespanne und ihre Besitzer versuchen in den Bewertungsringen, sich von ihrer besten Seite zu zeigen und möglichst einen Preis mit nach Hause zu nehmen. Angemeldet waren 114 Stuten und 49 Gespanne.

Daumen hoch: Die Kinder die Kita Neunheim finden den Kalten Markt klasse. Wegen der Pferde. Und der Ponys. Und der Süßigkeiten. Immerhin in dieser Reihenfolge. Jetzt stehen sie bei den Ponys und schauen zu, wie die kleinen struppigen Shettys im Bewertungsring in Schritt und Trab einen guten Eindruck auf die Jury machen wollen. Die Kinder sind nicht die einzigen interessierten Beobachter: Auch eine Gruppe Pony schaut sich das alles sehr interessiert an.

So erfahren sie, dass die eleganten Alt-Württemberger nebenan vom Aussterben bedroht sind. Nur dank engagierter Züchter und des Haupt- und Landgestüts Marbach werden es wieder einige mehr. Die beiden Halbschwestern überzeugen auf ganzer Linie mit weiblichem Charme, Antrittsstärke und ausbalanciert sind sie auch noch. Zweimal erster Preis, was will man mehr.

Auch auf die richtigen Reitpferdepoints kommt es an, erfahren die Zuschauerinnen und Zuschauer und davon gibt es viele. Denn gerade so wichtig wie das, was in den Bewertungsringen passiert, ist das, was in der zweiten Reihe verhandelt wird. Da stehen die Grüppchen zusammen, erzählen sich die Neuigkeiten und wärmen sich am Glühwein, bevor es nachhher in die Wirtschaften oder die Messehallen geht zum Kuttelessen. Die kleinen Kalte-Markt-Fans von den Kindergärten und Schulen zieht’s da eher zu den nach Zimt duftenden gebrannten Mandeln und den Waffeln.

Darf's noch ein Teller Kutteln sein? Für viele ja, denn die Schlange für die Freiportionen war so lang wie noch nie. Oberbürgermeister Karl Hilsenbek hat am Sonntag, punkt 11 Uhr, den Kalten Markt offiziell in den Messehallen eröffnet. Diskussion über ein vereintes Europa mit Europaabgeordneten Inge Grässle. Die Gruppe Hack Berry unterhielt die vielen Besucher bei der Eröffnung auch mit dem Kalten- Markt-Lied. Enten schwimmen lassen mit Wasserfall kann man in einem Whirlpool in einem der Ausstellungszelte des Kalten Markts. Die neueste Solaranlagentechnik. In den Ausstellungshalle des Kalten Markts kann man sie finden. Wie rädelt man Gurken, wie bereitet man einen leckeren Smoothie oder wie schlägt man Sahne steif? Alles kein Problem. In den Messehallen kann mal sich über die neuesten Kücheprodukte informieren. Damit in Haus und Hof alles sauber ist. Kreissägen, Traktoren, Holzspalter oder Motorsägen. Bei der Messe zum Kalten Markt wird jeder fündig. Auch das nasskalte Wetter hielt die Besucher nicht von einem Gang über das Gelände ab.

Hurra, der Kalte Markt ist da. Die Ellwanger schmettern ihr Begrüßungslied zum Kalten Markt.