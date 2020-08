In Ellwangen ist es wieder Zeit für die Geschichten zur guten Nacht

Am heutigen Mittwoch lesen Susan Mangold, Gerald Marek und Andreas Müller. Das krönende Finale gibt’s am Donnerstag, 27. August, mit den Buchstützern. Um 19 Uhr lesen sie die Komödie „Adam, wo bist Du?“ Die Theatermenschen bewirten am Marktstand. Der Eintritt ist frei, und Sparschwein „Luise“ (Leser unterhalten im Sommer Ellwangen) freut sich über Spenden. Die vorgestellten Bücher sind in der Ellwanger BuchBar erhältlich.