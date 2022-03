In Ellwangen hat sich der Verein „Die Ostalb hilft“ gegründet

Wer den Verein unterstützen möchte, kann auf der Facebook-Seite von „Die Ostalb hilft“ oder per E-Mail an info@die-ostalb-hilft.de direkt Kontakt zu den Verantwortlichen aufnehmen.. Die Geschäftsstelle hat ihren Sitz in Max-Eyth-Straße 26 in 73479 Ellwangen. Das Spendenkonto bei der VR Bank Ellwangen lautet: IBAN DE 22 614 910 100 271 272 007.