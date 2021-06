Wer's findet, darf's behalten: Floristen verstecken Blumensträuße in der Stadt

Am Sonntag, 27. Juni, findet nun zum neunten Mal der internationale „Lonely Bouquet Day“ statt. Zu diesem Anlass initiiert der Online-Blumenversandhändler Fleurop zusammen mit Partnerfloristen die größte Blumengeste Deutschlands unter dem Motto „Sag was wichtig ist. Sag’s mit Blumen.“

Deutschlandweit werden an diesem letzten Sonntag im Juni rund 100 000 Blumensträußchen auf öffentlichen Plätzen verteilt. In Ellwangen beteiligt sich Blumen Klumpp an der Aktion. Hier werden 50 Sträuße im Stadtgebiet platziert.

Alle, die an diesem Tag einen Blumenstrauß finden, können ihn behalten und mit nach Hause nehmen. Wie der Fleurop-Konzern schreibt, wolle man – vor dem Hintergrund der Pandemie – mit der dieser „größten Blumengeste Deutschlands“ bei den Menschen für einen schönen Augenblick sorgen.

Deshalb stehen die Sträuße an öffentlich zugänglichen Orten. In Parks, auf Marktplätzen, im direkten Umkreis von Krankenhäusern und Pflegeheimen, auf Brücken oder Treppe irgendwo an einer Straßenecke.

Bei Blumen Klumpp in Ellwangen freut man sich auf die Aktion: „Wir wünschen allen Menschen in Ellwangen viel Spaß bei der Suche nach unseren Blumensträußen und hoffen, dass wir damit ein bisschen zu mehr Zuversicht beitragen können“, wird Inhaber Helmut Funk in einer Pressemitteilung zitiert.