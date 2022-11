In einer Sonderausstellung im Sieger-Köder-Museum sind wunderschöne Krippen zu sehen

Am Sonntag, 27. November, bietet Annette Bezler um 11 und 16 Uhr Führungen an, ebenso am Donnerstag, 1. Dezember, um 15 Uhr. Die Sonderausstellung im Sieger-Köder-Museum in der Nikolaistraße 12 in Ellwangen läuft bis zum 29. Januar. Öffnungszeiten sind täglich, außer Montag, von 14 bis 17 Uhr, samstags und sonntags von 10.30 bis 17 Uhr. An Silvester, 31. Dezember, und an Neujahr, 1. Januar, ist das Museum geschlossen. Führungen sind auch außerhalb der Öffnungszeiten möglich, nach Voranmeldung unter Telefon 07961/3250, Internet annette.bezler@gmx.de.