In einem Möbelhaus: Kundin stiehlt Sparschwein mit Trinkgeld

Wie dreist ist das denn? Eine Kundin hat in einem Wassertrüdinger Möbelmarkt das Trinkgeld der Mitarbeiter gestohlen.

Die 51-Jährige hatte mehrere Barhocker käuflich erworben. Beim Abholvorgang an der Warenausgabe entdeckte die Frau ein für das Trinkgeld der Beschäftigten aufgestelltes Sparschwein. In einem unbeobachteten Moment nahm sie das Sparschwein mit Bargeldinhalt an sich und versteckte es in ihrem Auto.

Nachdem der Diebstahl in der Firma bemerkt worden war, führte schließlich die Auswertung der Überwachungskamera eindeutig zur 51-Jährigen.