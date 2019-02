In Eigenzell wird über Breitband informiert

In Eigenzell wird nicht nur der Kanal erneuert, sondern auch Breitband für das schnelle Internet verlegt. Bei einer Informationsveranstaltung am Mittwoch, 27. Februar, soll über diesen Breitbandausbau im Zuge der Kanalbaumaßnahme berichtet werden. Die Veranstaltung findet um 19.30 Uhr in der Gymnastikhalle Eigenzell statt. Das hat Ortsvorsteher Arnolf Hauber am Dienstagabend in der Sitzung des Ortschaftsrates im Rathaus auf dem Schönenberg mitgeteilt.

Die Anwohner wurden vom Tiefbauamt angeschrieben mit der Bitte, bis zum 22. Februar mitzuteilen, ob sie einen Hausanschluss haben wollen. Bei der Veranstaltung am 27. Februar werden nicht nur Vertreter des Tiefbauamtes, sondern auch der Riesgruppe und der EnBW ODR anwesend sein. „Die ODR möchte das Thema Dachständer ansprechen“, sagte Ortsvorsteher Arnolf Hauber. Informiert werden sollen die Anwohner auch über die Verkehrsführung während der Bauarbeiten. Hauber teilte weiter mit, dass die Kanalisations- und Erschließungsarbeiten für das Baugebiet Hofäcker in Eigenzell ausgeschrieben seien.

Arbeiten für den Spielplatz im Wannenfeld haben begonnen

Ein weiteres Thema in der Sitzung war das Baugebiet Wannenfeld in Rindelbach. Hier haben vor kurzem die Erdarbeiten für den lang ersehnten Spielplatz Wannenfeld begonnen. Ortsvorsteher Hauber zeigte sich froh über den Baubeginn. Der neue Spielplatz soll Mitte des Jahres fertiggestellt sein.

Weiter informierte der Ortsvorsteher den Rat, dass die Gemarkungsfläche von Rindelbach „auf einen Schlag um 2,7 Hektar größer“ geworden sei. Man habe fünf Parzellen im Bereich des Gewerbegebietes Neunheim VII dazu gewonnen, weil der Ortschaftsrat Röhlingen auf diese Flächen freiwillig verzichtet hat. Hätten die Röhlinger nicht verzichtet, hätte man für einen Bauplatz wegen der beiden unterschiedlichen Gemarkungsgrenzen zwei verschiedene Grundbücher und zwei verschiedene Steuerbescheide gebraucht, erklärte Hauber. Und weiter: „Wir haben da schon einen Bauwilligen, der in dem Bereich bauen will.“

Der Ortschaftsrat Rindelbach stimmte der Änderung der Gemarkungsgrenze wenig überraschend auch einstimmig zu.

Hubert Uhl (CDU) regte noch an, im Rahmen der nächsten Ortschaftsratssitzung im März das Industriegebiet zu besichtigen. Hauber nahm diese Anregung mit Blick auf die Fortschreibung der Industrieflächennutzung gerne auf.