In Dinkelsbühl: Fünf Wildunfälle an einem Tag

Die Anzahl der Verkehrsunfälle mit Wildtieren ist derzeit hoch. Auch bei der Polizei Dinkelsbühl werden täglich entsprechende Fälle gemeldet. Alleine am vergangenen Sonntag wurden bei Zusammenstößen mit Autos vier Rehe und ein Feldhase getötet. So erfasste beispielsweise am Sonntagabend ein 23-jähriger Mann mit seinem Sportwagen gegen 22 Uhr ein weibliches Reh auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Botzenweiler und Karlsholz. Das Reh verendete an der Unfallstelle. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro.

Nur etwa eine Stunde später kollidierte dann das Fahrzeug einer Ansbacherin ebenfalls mit einem weiblichen Reh, das anschließend vor Ort verendete. Die Unfallstelle befindet sich auf der Staatsstraße 2221 bei Unterschwaningen. An Fahrzeug der Frau entstand Sachschaden von knapp 3000 Euro.

Die Polizei Dinkelsbühl appelliert eindringlich an die Autofahrer, gerade in den Abend- und Nachtstunden mit erhöhter Aufmerksamkeit und im besten Fall mit reduzierter Geschwindigkeit entlang von Feld- und Waldrändern zu fahren.