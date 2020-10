In Dinkelsbühl findet der Weihnachtsmarkt statt

In Dinkelsbühl soll der Weihnachtsmarkt trotz Corona-Pandemie in diesem Jahr stattfinden. Das hat die Stadt mitgeteilt. Wie jedes Jahr wird der Markt im Spitalhof sowie entlang der Dr.-Martin-Luther-Straße über einen Zeitraum von drei Wochen gehen.

Während andere Kommunen in diesem jahr auf den Weihnachtsmarkt verzichten, wolle man in Dinkelsbühl weiter an Traditionsveranstaltungen wie dem Weihnachtsmarkt festhalten. „Wenn es irgendwie geht, dann finden bei uns Veranstaltungen statt. Der Weihnachtsmarkt ist enorm wichtig für unsere Außenwirkung der Stadt, für den Einzelhandel und für die Gastronomie“, wird Oberbürgermeister Dr. Christoph Hammer in der Pressemitteilung zitiert.

Bis zu 70.000 Besucher konnte der Dinkelsbühler Weihnachtsmarkt die letzten Jahre verzeichnen. „Die Dinkelsbühler Weihnachtsstadt ist regional und überregional, ja sogar national und international, bekannt. Das Schlimmste wäre, wenn die Menschen kommen und sich ohne Markt in der Stadt treffen und Chaos entsteht“, begründet Hammer den Entschluss. In diesem Zuge betont der Dinkelsbühler OB, dass die Stadt den über ein gutes Hygiene- und Sicherheitskonzept für den markt verfügt.

Der Weihnachtsmarkt in Dinkelsbühl hat vom Donnerstag, 26. November bis Sonntag, 21. Dezember, wochentags von 13 bis 20 Uhr und am Wochenende von 11 bis 20 Uhr geöffnet.