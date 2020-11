In diesem Jahr gibt es die „Schrezheimer Winterhütte für daheim“

Was sich im vergangenen Jahr bewährt hat, kann im Corona-Jahr nicht ausfallen. Das haben sich Anja und Karsten Mühleck, die Erfinder der „Schrezheimer Winterhütte“, gedacht. Sie bieten deshalb im Jahr der Pandemie eine „Schrezheimer Winterhütte für daheim“ an und verkaufen für einen guten Zweck Glühwein, Glühwein-Becher und Postkarten, die mit einem Motiv der „Schrezheimer Winterhütte“ verziert sind. Gezeichnet wurde das Motiv exklusiv von Ulrike Humpf. Der komplette Erlös aus dem Verkauf soll wieder gespendet werden. Weshalb sich die Initiatoren auch freuen würden, wenn der eine oder andere Käufer freiwillig etwas mehr für die angebotenen Artikel der „Winterhütte“ auf den Tisch legt.

Im vergangenen Jahr war die Schrezheimer Winterhütte auf der Frühstücksterrasse beim Hotel Rose in Schrezheim ein Riesenerfolg. Während der gesamten Adventszeit gab es hier täglich Glühwein und Punsch zur Selbstbedienung gegen einen freiwilligen Betrag. Die Bereitschaft der Schrezheimer Dorfgemeinschaft, die Winterhütte zu unterstützen, übertraf am Ende alle Erwartungen. Am Ende der Aktion konnte die stolze Summe von 7140 Euro an gute Zwecke gespendet werden. Auf einen ähnlichen Erfolg hoffen die Veranstalter auch in diesem Jahr – trotz Pandemie.