In der Marienpflege ist viel geboten

Für den „Zeitungstreff 2018“ stellen Gradiss Bangamba, Nephi Kruezi und Timofej Gubin aus der achten Klasse der Ellwanger Buchenbergschule die Marienpflege vor.

Die Marienpflege ist eine Einrichtung in Ellwangen. Das Heim ist für Kinder- und Jugendliche, die zu Hause nicht mehr wohnen können. Es gibt Häuser von eins bis sechzehn und auch Außenwohngruppen. Überwiegend sind die Häuser zum Wohnen da, aber manche – wie etwa Haus neun und zehn – sind Kindergärten.

In der Marienpflege gibt es eine Förderschule, wo auch der Hauptschulabschluss gemacht werden kann. Der Alltag ist meistens so aufgebaut, dass die Kinder morgens in die jeweiligen Schulen gehen. Meist wird mittags zusammen gegessen. Das Essen wird während der Schulzeit von der Großküche geliefert.

Nachmittags haben sie viele Aktivitäten. Zum Beispiel kann man Nachhilfeunterricht nehmen. Erlebnispädagogische Angebote wie z.B. Klettern oder Mountainbike kann man auch machen. Wenn man daran nicht interessiert ist, gibt es auch Reiten oder einen Chor.

Wenn es in der Marienpflege oder im Haus Probleme gibt, die das Allgemeine auch betreffen, kann man diese in der Kinder- und Jugenddorfsitzung einbringen. In die Sitzung kommen die gewählten Gruppensprecher. Es werden wichtige Themen diskutiert und Sachen weiter gegeben wie in der Schule die SMV-Sitzung.

Die Marienpflege hat außerdem ein Haus am Bodensee und in Schröcken (Österreich), in denen die einzelnen Häuser Urlaub machen können. Jedes Jahr gibt es das Kinderdorffest, in dem es viel zu sehen gibt.