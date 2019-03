In der Kaserne entsteht ein neuer Stadtteil

Die Entscheidung über die Fortführung der LEA bis 2022 ist gefallen. Diese vertragliche Vereinbarung mit dem Land gibt der Stadt die Möglichkeit, über 2022 hinaus städtebauliche Vorschläge zur Nutzung des alten Kasernengeländes für die „Nach-LEA-Zeit“ vorzustellen. Stadtentwickler Klaus Ehrmann und Konversionsbeauftragter Ulrich Nagl haben das im Bauausschuss unter dem Stichwort Entwicklungsszenarien Mühlberg-Südstadt getan und die Möglichkeiten im Einzelnen erläutert.

Das weitläufige Areal der ehemaligen Reinhardt-Kaserne ist durch seine innerstädtische Lage und die gute Verkehrsanbindung attraktiv und bietet eine einmalige Chance, städtebauliche Ziele zu formulieren. So haben die Stadtplaner für die Zeit nach 2022 denn auch ambitionierte Ziele: „Es geht um die Entwicklung eines neuen Stadtteils“, sagte Klaus Ehrmann im Ausschuss.

Nach dem Ende der LEA-Nutzung ergibt sich zwischen dem historischen Mühlbergareal und dem Sportzentrum Hungerberg ein Entwicklungspotenzial von rund 17 Hektar für Wohnungsbau und hochwertige Büronutzungen. Die Verwaltung hat in Zusammenarbeit mit der Immobilien-Kommunalentwicklung der Landesbank Mängel und Potenziale analysiert. Auf dieser Grundlage soll die städtebauliche Neuplanung des Konversionsgebietes erfolgen.

Hervorragende Möglichkeiten, die Stadt zu entwickeln

Folgende Nutzungen sollen dabei berücksichtigt werden: Ansiedlung einer Hochschule und weiterer Bildungseinrichtungen, Behörden oder Büros. Eine gewerbliche Nutzung soll wegen möglicher negativer Folgen auf die attraktive Wohnlage generell ausgeschlossen werden. Durch die Büroflächen in der Kaserne könnte sich eine Entlastung im Industriegebiet Neunheim ergeben.

Ausgehend vom Baugebiet Karl-Stirner-Straße, soll von Norden nach Süden ein attraktives Wohngebiet zum Jagsttal hin entstehen. Das Konversionsareal, so Ehrmann, biete die Möglichkeit, einen großen Teil des Wohnflächenbedarfs von rund zwei bis drei Hektar pro Jahr innenstadtnah zu entwickeln. Außerhalb des Mühlbergareals vorhandene Gebäude sollen abgerissen werden.

Die Flächen im historischen Bereich der Kaserne bieten Raum für einen Bildungscampus mit Europäischer Ausbildungs- und Transferakademie, Gesundheitsakademie Ostalb und weiteren Institutionen. Im Gebäude an der Hohenstaufenstraße könnten Dienstleister und Behörden einziehen.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sogenannte „Entwicklungsszenarien“. Die Verwaltung favorisiert die B-Varianten. B 1 ist in der Nutzung von Bildung, Wohnen und Dienstleistung ausgewogen. Der Dienstleistungsbereich bildet von der B 29 einen nahtlosen Übergang zu Wohnen und Bildungscampus. Bei Variante B 2 werden die Schwerpunkte Bildung und Wohnen durch Dienstleistung und Behörden ergänzt. Eine Erschließung würde über die Georg-Elser-Straße erfolgen. Büros könnten einen Abstandspuffer zur nahen B 29 bilden. Wohnungen würden von Norden ausgehend bis zum Sportzentrum Hungerberg entwickelt. Die Variante B 3 hat Bildung und Wohnen im Fokus und käme nur in Betracht, wenn es für die Ansiedlungen von Dienstleistungen und Büros keinen Bedarf gäbe.

Es gehe nicht darum, so Bürgermeister Volker Grab, klein-klein zu entscheiden, was wohin komme, sondern: „Wir gehen in die Fläche.“ Konkret ist das alles noch nicht. Für die Verhandlungen mit dem Land aber hat das Konzept Mühlberg-Südstadt seine Schuldigkeit bereits getan: „Wir konnten deutlich machen, was der Stadt durch die LEA alles entgeht“, so Ehrmann.

Die Pläne sollten rasch konkret werden, sagte Hariolf Brenner (Freie Bürger). Sie seien „eine sehr gute Grundlage“, so Joachim Zorn (SPD). Rudolf Kitzberger (Grüne) regte an, sich Spielräume offenzulassen. Zeitfenster, so Ehrmann, würden sich irgendwann schließen, spätestens mit dem Bebauungsplan. Auch eine Durchmischung der drei Varianten ist nicht vorgesehen.

Der Ausschuss entschied sich einstimmig dafür, dem Gemeinderat das Zielszenario B2 zur weiteren Beratung vorzuschlagen.