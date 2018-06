In der „Kanne“ sind Wildgulasch und Rehrücken gefragt

Die beliebten Ellwanger Wildwochen sind in diesem Jahr vom 14. Oktober bis zum 6. November. In einer kleinen Serie porträtieren wir alle neun Gastronomen, die mitmachen. Heute stellen wir die Weinstube zur Kanne in Ellwangen vor.

Wolfgang Kirsch ist immer wieder positiv überrascht, dass die Wildwochen und damit auch seine Wildspezialitäten so gut bei den Gästen ankommen. „Das hat sich eigentlich etabliert“, stellt der Küchenchef der „Kanne“ zufrieden fest und bietet deshalb auch in etwa das gleiche Programm wie im vergangenen Jahr. Die Wildwochen läuten bei ihm traditionell die Herbstsaison ein, und so ist er von Anfang an dabei.

Was gibt es also während der Wildwochen in der „Kanne“ an Wildspezialitäten? „Es gibt bestimmt Wildmaultaschen, Rehbraten, Wildgulasch, Wildschweinbraten und eine Wildkraftbrühe mit Einlage. Und natürlich den edlen Rehrücken“, zählt der Küchenchef auf. Aus den Knochen von Reh und Wildschwein macht er eine schmackhafte Grundsoße, die mit Wacholderbeeren und Sahne angereichert wird. Als Beilagen zum Fleisch werden Spätzle, Knödel, Schupfnudeln und Salat serviert. „Das sind die Gäste so gewöhnt“, weiß Wolfgang Kirsch aus Erfahrung. Er führt die alteingesessene, traditionsreiche Weinstube zur Kanne in der Oberen Straße 2 in Ellwangen gemeinsam mit seinem Bruder Hariolf und setzt in erster Linie auf original schwäbische Spezialitäten.

Während der Wildwochen gibt es bei Wolfgang Kirsch kein Gericht, das ein absoluter Topseller ist: „Es hält sich alles die Waage. Das relativ einfache Wildgulasch wird genauso nachgefragt wie der edle Rehrücken. Was natürlich auch eine Preisfrage sein kann.“ Wenn in diesen gut drei Wochen eine Gruppe von Gästen kommt, komme es selten vor, dass alle Wild essen. Vielmehr werde alles, was auf der Speisekarte steht, nachgefragt: „Karte rauf und Karte runter.“ Besonders gut läuft in der „Kanne“ der Feiertag Allerheiligen. „Da ist bei uns mehr los als am Muttertag. Das sollte man nicht meinen“, berichtet Wolfgang Kirsch.

Wild gibt es in der „Kanne“ übrigens nicht nur während der Ellwanger Wildwochen. „Wir haben das Wild noch länger. Bis zum Kalten Markt, bis zu den Kutteln“, verrät Wolfgang Kirsch.

