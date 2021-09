In Crailsheim: Schausteller wird auf dem Volksfestplatz von jungem Mann niedergestochen

Bei einer Auseinandersetzung am Donnerstagabend auf dem Volksfestplatz in Crailsheim ist ein 54-jähriger Schausteller bei einer Messerattacke schwer verletzt worden.

Wie die Polizei berichtet, sei es kurz nach 22 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einer Gruppe Heranwachsender und einem 28-Jährigen auf dem Volksfestplatz gekommen. Hier ist derzeit ein Vergnügungspark aufgebaut.

Laut Polizei sei der 28-Jährige aus der rund zehnköpfigen Gruppe junger Erwachsener heraus mit Tritten und Schlägen verletzt worden. Anschließend flüchtete die Gruppe. Allerdings nur, um kurz vor 23 Uhr auf den Volksfestplatz zurückzukehren. Wieder gingen die Schläger auf einen Mann los, ebenfalls einen 28-Jährigen, der dabei Verletzungen davon trug. Ein 54-jähriger Schausteller, der dazwischen gehen wollte, wurde aus der Gruppe heraus angegriffen und mit einem Messer schwer verletzt. Er musste von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen.

Crailsheims Oberbürgermeister Dr. Christoph Grimmer zeigte erschüttert angesichts dieses schlimmen Gewaltausbruchs. „Ich bin schockiert und fassungslos, dass so etwas bei uns in Crailsheim geschieht. Die Schausteller kommen in unsere Stadt, um den Menschen Freude zu bereiten. Dass sie nun angegriffen und einer von ihnen auf dramatische Weise verletzt wird, macht mich traurig. Der Vorfall legt einen dunklen Schatten auf unsere Veranstaltung, auch wenn es sich außerhalb der Öffnungszeiten ereignete. Es tut mir leid, dass ein Schausteller in unserer Stadt auf diese Weise körperlich attackiert wird. Wir wünschen ihm von ganzem Herzen eine rasche sowie vollständige Genesung“, schreibt Grimmer in einer ersten Stellungnahme.