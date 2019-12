In Crailsheim gibt’s Ärger wegen des Bahnhofs

Auf Unverständnis stößt die Entscheidung der Bahn und der Landesregierung, dass der Crailsheimer Bahnhof nicht in das Bahnhofsmodernisierungsprogramm aufgenommen wurde. Oberbürgermeister Christoph Grimmer fordert Nachbesserungen.

Der Bahnhof Crailsheim sei über die vergangenen Jahre zum zentralen Verkehrskreuz für den öffentlichen Nahverkehr in der Region geworden, argumentiert Grimmer. Und das, obwohl hier die Rems- und Murrbahn zusammenlaufen, zahlreiche Züge zwischen Stuttgart und Nürnberg halten und Crailsheim der einzige IC-Halt im Landkreis Schwäbisch Hall sei. Für Grimmer ist das ein Nackenschlag.

OB: Für ältere Menschen ist der Zustand nicht tragbar

Noch im November hätten er und Baubürgermeister Jörg Steuler in einem Gespräch mit Verantwortlichen der Bahn die Dringlichkeit des barrierefreien Ausbaus verdeutlicht. Denn für Menschen mit Handicap, ältere Mitmenschen insbesondere mit Rollator, Personen mit Kinderwagen oder Fahrrädern sei der aktuelle Zustand nicht länger tragbar. Nach Angaben des Verkehrsministeriums Baden-Württemberg müssen rund 400 Stationen teilweise oder vollständig barrierefrei umgebaut werden. Gefördert werden jedoch nur 50. In diesem Tempo dauere die Sanierung aller 400 Bahnhöfe bis ins nächste Jahrhundert, hat Grimmer ausgerechnet.

Dass in Zeiten der Klimadebatte ein öffentliches Verkehrskreuz wie Crailsheim durch mangelnde Investitionen auf das Abstellgleis gestellt werde, können er nicht akzeptieren, sagt der Crailsheimer OB und kündigt an, Wege zu prüfen, um das zuständige Verkehrsministerium zu überzeugen, dass Crailsheim berücksichtigt werden muss. Dabei sei auch eine finanzielle Beteiligung der Stadt denkbar: „Ich bin mir sicher, dass unser Gemeinderat hinsichtlich einer finanziellen Beteiligung an einem barrierefreien Ausbau des Crailsheimer Eisenbahnknotenpunkts keine Sekunde zögern wird, sofern Land und Bahn das Projekt in Angriff nehmen.“