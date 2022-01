Impfbereitschaft in Ellwanger LEA hoch – Bis zu 80 Prozent sind immunisiert

Die Akzeptanz der Bewohnerinnen und Bewohner der Ellwanger LEA für die Impfaktionen gegen das Coronavirus ist nach Angaben des Stuttgarter Regierungspräsidiums hoch. Die Impfquote unterliege zwar gewissen Schwankungen, weil die Landeserstaufnahmestelle jeden Tag Zu- und Abgänge verzeichne, erklärte eine Sprecherin des Regierungspräsidiums auf Anfrage.

Bei den Impfaktionen in der LEA hätten sich jedoch bis zu 80 Prozent der Personen immunisieren lassen, die laut der Empfehlung des Robert-Koch-Instituts dafür infrage kommen.

Seit Juni 2021, dem Start der Impfkampagne, wurden 815 Impfungen an Bewohnerinnen und Bewohner verabreicht. Dabei gab es in der LEA Ellwangen 436 Erstimpfungen und 201 Zweitimpfungen. Die restlichen 178 Impfungen haben Bewohner der Erstaufnahmeeinrichtung Giengen erhalten. Die Einrichtung in Giengen (Landkreis Heidenheim) ist eine Außenstelle der LEA Ellwangen.

Das Regierungspräsidium Stuttgart hat noch zu weiteren Fragen zur Situation in der Ellwanger LEA Stellung genommen.

Wird der Impfstatus der Personen, die neu in die LEA Ellwangen kommen, erfasst?

Ja, die Bewohnerinnen und Bewohner werden bei der Aufnahme durch den Dienstleister Alltagsbetreuung hinsichtlich vorhandener Impfungen befragt. Etwaige Impfzertifikate werden dann an die LEA-Verwaltung übersandt und in verschiedenen Informationssystemen hinterlegt.

Die Neuankömmlinge in der LEA werden zwar auf Covid getestet. Wird ihnen aber auch gleichzeitig ein Impfangebot gemacht?

Ungeimpfte Neuankömmlinge müssen aufgrund der aktuellen Rechtslage die ersten 14 Tage in Quarantäne verbringen. Nach der Zugangsquarantäne wird jedem impffähigen Bewohner und jeder impffähigen Bewohnerin ein entsprechendes Angebot gemacht. Impfungen finden in der LEA Ellwangen im zweiwöchigen Rhythmus statt.

Werden die LEA-Bewohnerinnen und Bewohner über die Impfung aufgeklärt?

Es erfolgt eine umfassende Aufklärung, unterstützt durch Dolmetscher, durch das ärztliche Personal in der LEA. Die Vorgehensweise ist vergleichbar mit den Impfzentren, die uns als Vorbild für unsere Kampagne dienen.

Wie sehen die Informationsangebote für die Menschen in der LEA zur Impfung aus?

Aufgrund der mittlerweile zweijährigen globalen Pandemie sind die Bewohner meist schon sehr gut über das Virus und die schützenden Maßnahmen informiert. Ein allgemeines Informationsangebot erfolgt daher nur sehr niederschwellig über Aushänge und Bildschirme in der Kantine, im Rahmen von Gesprächen der Verfahrens- und Sozialberatung sowie durch den Dienstleister Alltagsbetreuung bei der Abfrage der Impfbereitschaft vor jedem Impftag.

Sind Impfteams regelmäßig in der LEA zu Gast?

Dies ist nicht notwendig, die Impfungen werden durch die LEA im zweiwöchigen Rhythmus organisiert und durchgeführt. Die Impfaufklärung und die Durchführung erfolgen durch das bei der LEA beschäftigte medizinische Fachpersonal.

Gelten innerhalb der LEA Regeln wie 3G, 2G oder 2G plus? Falls ja, in welchen Bereichen?

In der LEA gelten umfangreiche Hygieneregeln und Kontaktbeschränkungen. Die Maskenpflicht wurde wegen der hohen Ansteckungsgefahr durch die Omikronvariante auf das Tragen von FFP2-Masken angehoben. Für den Zutritt zur Liegenschaft für Beschäftigte und den deutlich reduzierten Besucherverkehr gilt die 3G-Regel. Für die Teilnahme an Betreuungsangeboten für Einzelpersonen sowie Familienverbände gilt eine allgemeine Testpflicht.

Wie reagieren die Menschen in der LEA auf Impfangebote?

Das Impfangebot wird sehr stark nachgefragt und angenommen. Bei vorangegangenen Abfragen zur Impfbereitschaft konnte mitunter eine Quote von bis zu 80 Prozent erreicht werden.