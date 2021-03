Impfangebot stößt bei Lehrern in Ellwangen auf breite Resonanz

Bei einer Videokonferenz hat sich die Stadtverwaltung Ellwangen erneut ein aktuelles Bild von den derzeitigen Auswirkungen der Corona-Pandemie und der Situation an den Schulen gemacht. Dabei sprachen Bürgermeister Volker Grab sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung mit den Schulleitungen vor allem über die Notbetreuung, für die derzeit großer Bedarf besteht.

Ein Problem stellt teilweise die enge personelle Situation dar, die in einigen Schulen durch krankheitsbedingte Ausfälle verschärft wird. Insgesamt ist die Lage in den Schulen aber zufriedenstellend, wie es heißt. Ein besonderes Lob erging an die städtische IT-Abteilung für die zügige Umsetzung bei der weiteren digitalen Ausstattung und für die Hilfe bei Fragen und Anliegen rund um technische Angelegenheiten.

Bürgermeister Grab informierte des Weiteren über die Möglichkeit der Testung von Lehrkräften und weiterem Personal über Apotheken und Ärzte sowie über das neu geschaffene Testangebot für Schülerinnen und Schüler sowie Eltern. Dieses wird ab Samstag, 6. März, über den Malteser Hilfsdienst in der Stadthalle angeboten.

Übereinstimmend berichteten alle Schulleiterinnen und Schulleiter, dass das Impfangebot für Lehrkräfte auf breite Resonanz stößt und bereits zügig umgesetzt wird. Aufgrund der positiven Rückmeldungen aller Beteiligten werden die Treffen der Schulleiter in bewährter Weise weitergeführt.