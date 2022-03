Immerhin der direkte Vergleich geht an die Zauberer

Nur zwei Tage, nachdem sich die HAKRO Merlins ersatzgeschwächt in München geschlagen geben mussten, wartete am Dienstagabend der nächste Härtetest in der Ferne. Im Nachholspiel des 17. Spieltags in der easyCredit BBL reisten die Hohenloher gen Oberfranken, wo sie auf den direkten Tabellennachbarn Brose Bamberg (10.) trafen.

Es war der Kampf um den Anschluss an die Playoff-Plätze. Doch Headcoach Sebastian Gleim fehlten weiterhin vier absolute Leistungsträger, einzig Terrell Harris, Bogdan Radosavljevic und Neuzugang Mike Caffey rückten im Vergleich zum Bayern-Spiel in den Kader auf. Die Bamberger starteten ihrerseits mit zuletzt zwei Ligasiegen hintereinander in die Partie. Die Gäste aus Hohenlohe kamen mit viel Energie in die Begegnung, gingen nach einem starken ersten Viertel jedoch mit einem knappen 42:44-Rückstand in die Halbzeit.

Trotz der Ausfälle präsentierten sich die Zauberer stark und waren lange Zeit an den Franken dran, mussten sich am Ende jedoch knapp mit 81:91 geschlagen geben. Trotzdem holten sich die Zauberer dank einer Willensleistung den direkten Vergleich. Topscorer wurde Merlin Jaren Lewis mit 20 Punkten. Neuzugang Mike Caffey überzeugte in seinem Debüt mit 16 Zählern und sechs Rebounds.

Es bleibt spielintensiv für die Profis der HAKRO Merlins. Bereits am Freitagabend (1. April, 20.30 Uhr) sind die Zauberer im fünften Auswärtsspiel in Folge bei den Hamburg Towers gefordert. Am 28. Spieltag der easyCredit BBL möchte Headcoach Gleim endlich wieder in den Rhythmus finden und auf einen vollen Kader zurückgreifen können. Es folgen die beiden Heimspiele in der Stierkampfarena gegen den SYNTAINICS MBC und die MLP Academics Heidelberg.

Headcoach Sebastian Gleim: „Gratulation zum Sieg an Brose Bamberg. Aber auch uns Gratulation, dass wir den direkten Vergleich geholt haben. Das hat für uns in dieser Situation durchaus eine Bedeutung. Natürlich hätten wir heute gerne gewonnen. Wir werden uns gut erholen, kurz trainieren, nach Hamburg fahren und dann das nächste Spiel absolvieren.“