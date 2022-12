Immer auf Achse: So sieht der Alltag einer Ellwanger Busfahrerin aus

Punkt 6 Uhr morgens in Neunheim. Das Thermometer zeigt minus neun Grad an, in den vergangenen Stunden hat es nochmal geschneit. In der Zentrale des Ellwanger Busunternehmens Ok.go herrscht – zumindest in Reichweite zur Kaffeemaschine – schon Betrieb. Einige Busfahrer sind schon auf den Straßen rund um Ellwangen unterwegs, auch für Veronika Salzmann beginnt in Kürze der Dienst.

Einen kurzen Moment zum Aufwärmen und Austausch mit ihren Kollegen hat sie aber noch. Salzmann ist für diesen Morgen im Schülerverkehr eingesetzt. „Ich bin gerne mit den Schülern und auf dem Land unterwegs, im Stadtverkehr ist es oft stressiger“, erklärt sie.

Während die meisten anderen Menschen noch im Bett liegen oder gerade frühstücken, hat Veronika Salzmanns Arbeitstag schon begonnen.

Salzmann ist eine von nur wenigen Fahrerinnen, die bei dem Ellwanger ÖPNV-Anbieter große Omnibusse steuern. Mehr Mitarbeiterinnen sind in Kleinbussen rund um Durlangen und Heubach unterwegs.

Nur acht Prozent des Buspersonals sind weiblich

Dass eine Frau am Steuer eines Busses sitzt, ist heutzutage nicht nur im Ostalbkreis, sondern in ganz Deutschland noch ein eher seltenes Bild. Nur knapp acht Prozent der Beschäftigten im öffentlichen Personenverkehr in Deutschland sind Frauen, wie aus einer Erhebung des Umfrageinstituts Statista hervorgeht.

Die Situation auf dem Markt ist aber mittlerweile generell angespannt. Der Verband Baden-Württembergischer Omnibus-Unternehmen (WBO) bezeichnet in einer Pressemitteilung den Mangel an Personal als dringendstes Problem der Branche. „Der Beruf der Busfahrerin, des Busfahrers, wird in der Öffentlichkeit bislang unzureichend wahrgenommen – weder bei Bewerbern noch bei Politik und Institutionen, welche die gesetzlichen Rahmenbedingungen und den Zugang zum Beruf ändern und verbessern können“, sagt Yvonne Hüneburg, stellvertretende Geschäftsführerin des WBO.

Ein mögliches Hindernis: Busführerscheine sind teuer

Dazu gehöre auch, den Busführerschein zu reformieren, der aktuell zwischen 10.000 bis 12.000 Euro kostet und nicht von allen Ausbildungsbetrieben für seine Azubis bezahlt werden.

Bei dem Ellwanger Unternehmen arbeiten derzeit drei Auszubildende. Noch sei der Busbetrieb gesichert, der Fachkräftemangel mache sich aber in der Suche nach neuen Mitarbeitern bemerkbar. „Man merkt schon, dass man sich wirklich anstrengen muss, wenn man neue Fachkräfte gewinnen will“, sagt Jutta Scheiger, Vorstandsmitglied der Ok.go Mobilitäts-AG.

Aus diesem Grund sei das Unternehmen auch derzeit dabei, neue Zeitmodelle anzubieten, beispielsweise Arbeiten in Teilzeit oder Jobsharing. Den Busführerschein bezahlt das Ellwanger Busunternehmen seinen Auszubildenden komplett. „Wir wollen damit einen zusätzlichen Anreiz bieten, für uns zu arbeiten“, so Scheiger.

Ich mag diesen weiten Überblick, den man beim Fahren über die Straße hat. Veronika Salzmann, Busfahrerin

Für sich selbst kann sich Veronika Salzmann kaum einen schöneren Beruf vorstellen: „Ich hatte immer schon eine Leidenschaft für große Fahrzeuge. Das liegt mir im Blut.“ Schon ihr Großvater sei Busfahrer gewesen, ihr Vater war ebenfalls in der Logistik tätig. „Mein Vater hat mich immer mal wieder mit dem Lkw mitgenommen“, erzählt sie. „Ich mag diesen weiten Überblick, den man beim Fahren über die Straße hat, die Unterhaltungen mit den Leuten – in Ellwangen kennt da auch jeder jeden. Das ist ein sehr gutes Arbeitsklima.“

Salzmann: Fahrzeuggröße könnte abschrecken

Warum so wenig Frauen Busfahrerinnen werden wollen, könnte ihrer Einschätzung nach an der Größe des Fahrzeugs liegen. „Das könnte eventuell abschreckend wirken“, vermutet sie. „Mit der Servolenkung sind die Busse aber mittlerweile sehr leicht zu bedienen, da hat sich technisch viel getan.“

06.25 Uhr. In fünf Minuten beginnt Salzmanns Schicht. Bis etwa 16 Uhr wird sie dann mit Pausen im Stadt- und Landverkehr unterwegs sein. Angesichts der eisigen Temperaturen und den immer wieder einsetzenden Schneefällen will sie an diesem Morgen jedoch etwas früher als sonst starten. Denn insbesondere in kleineren Ortschaften wie Hinterlengenberg, Glassägemühle oder Engelhardsweiler sind die Straßenverhältnisse bei dieser Witterung ungewiss – Hetzen und Rasen ist aber schon allein aus Verantwortung für die Fahrgäste nicht drin. „Man muss so fahren, dass sich die Leute wohlfühlen“, so Salzmann. Auch fährt sie die Route erst zum zweiten Mal. Sie kennt den Verlauf und die Reihenfolge der Haltestellen zwar auswendig, plant aber lieber einen kleinen Puffer ein.

Grundschüler - die etwas aktiveren Fahrgäste

Noch immer ist es dunkel, als die ersten Fahrgäste – in diesem Fall Grundschüler – zusteigen. Vermutlich noch etwas müde, zeigen sie der Busfahrerin wortlos ihre Fahrkarten und lassen sich dann mit ihren gut bepackten Schulranzen und Sporttaschen auf den Plätzen nieder. Erst als alle sitzen, setzt sie den Blinker und fährt weiter. „Bei den Erstklässlern muss man immer gut aufpassen“, sagt sie. „Die toben gerne mal, spielen oder stehen während der Fahrt auf. Man muss sie also sehr genau beobachten und rechtzeitig reagieren.“

Bevor die Busfahrer in den Tag starten, treffen sie sich in der Kaffeeküche der Zentrale zum kurzen Austausch. (Foto: Larissa Hamann)

Probleme mit Schwarzfahrern hat Salzmann bei Schüler- und Überlandfahrten kaum. „Die meisten Kinder kennt man irgendwann und weiß, dass sie eine Fahrkarte haben.“ Ein kurzes Überfliegen des Tickets reicht dann in den meisten Fällen aus. Im anonymeren Stadtverkehr müsse sie dagegen deutlich genauer kontrollieren. „Da war das Neun-Euro-Ticket zum Kontrollieren schon sehr bequem, weil man nur auf Name und Monat schauen musste.“

07.19 Uhr. Ankunft am Steig 13 des Zentralen Omnibusbahnhofs in Ellwangen. Der Bus leert sich fast komplett, manche Fahrgäste wünschen der Busfahrerin einen schönen Tag, andere sind in ein Gespräch vertieft oder schlurfen schweigend mit Headset im Ohr aus dem Fahrzeug. Nächstes Ziel ist die Grundschule Rindelbach. Salzmann fährt nun seit etwa einem halben Jahr auf der Ostalb Bus, zuvor hat sie im ÖPNV in Gießen gearbeitet.

Die Leute sind viel netter und begrüßen einen oft. Veronika Salzmann, Busfahrerin

Schon jetzt kann sie sagen: „Die Leute sind viel netter und begrüßen einen oft. Das ist schon ein großer Unterschied zum Verkehr in der Stadt.“ Probleme mit Vandalismus, betrunkenen und pöbelnden Fahrgästen hatte sie auf der Ostalb bisher eher selten. Wie sie im Gespräch erzählt, fahren insbesondere manche älteren Menschen auch nur mit ihr mit, um Gesellschaft zu haben und sich zu unterhalten.

Die Freude am Umgang mit anderen Menschen, Hilfsbereitschaft, Geduld und natürlich gute Fahrkenntnisse sind für Salzmann die wichtigsten Eigenschaften, die Busfahrer und Busfahrerinnen mitbringen sollten. Damit steige auch die Motivation und Bereitschaft, viel Zeit auf der Straße zu verbringen. Denn wie schwierig ein reges Privatleben als Busfahrer manchmal sein kann, hat auch Fabian Scheurer erlebt, der vor sieben Jahren der erste Auszubildende des Unternehmens war.

Im Frühdienst fährt er ab 4.30 Uhr, im Spätdienst bis 23.30 Uhr – immer wieder auch am Wochenende. „Da braucht man schon eine Frau, die das mitmacht“, sagt der 28-Jährige. Trotzdem arbeitet er gerne als Berufskraftfahrer. Statt auf der Straße ist er aber lieber in der Werkstatt und kümmert sich um die Wartung der Busse.

Auch für Veronika Salzmann war es nicht immer einfach, Beruf und Familie zu vereinbaren. Mittlerweile sind ihre Kinder 15 und 21, als sie kleiner waren, hat sie des Öfteren auch auf Fahrten mitgenommen. Seit ein paar Jahren hat sie ihr Leben allerdings an die Arbeitszeiten angepasst und genießt besonders an den Nachmittagen sowie am freien Samstag die Zeit mit ihren Kindern.

Rückkehr zur Zentrale

08.15 Uhr. Mit etwas Verspätung parkt Salzmann auf dem Hof des Busunternehmens. Wie erwartet, war die Strecke an manchen Stellen doch noch etwas rutschig von der nächtlichen Kälte. Die erste Tour ist geschafft – nun erstmal Aussteigen, Beine vertreten, eine kleine Frühstückspause machen. Dann geht es wieder auf die Straße.