Imkerschulung erfolgreich abgeschlossen

Aller Anfang ist schwer und auch das Imkern ist nicht so leicht, wie man es sich vielleicht am Anfang vorstellt. Im März diesen Jahres begannen 18 Jungimkerinnen und Jungimker beim Bienenzuchtverein Ellwangen ihre Imkerschulung. Erfahrene ImkerInnen brachten ihnen in wöchentlichen Kursstunden alles Wissenswerte über die Bienenpflege und die erforderlichen Arbeiten am Bienenstock näher.

Mit großem Interesse eigneten sich die KursteilnehmerInnen das notwendige Wissen an, um ihre ersten eigenen Bienenvölker über den Winter zu bringen und im Frühling in die neue Bienensaison starten zu können. Beim Abschlussabend wurde gemeinsam gegrillt und natürlich viel über die Bienen geredet. Wichtig für alle, die sich fürs Imkern interessieren: Für nächstes Jahr ist wieder ein Anfängerkurs beim Bienenzuchtverein Ellwangen geplant.