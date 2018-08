Im Zeltlager in Langres wird das Leben gefeiert

28 Jugendliche aus Ellwangen und Umgebung sind mit ihren Betreuern von der DJK in die Partnerstadt Langres gereist und haben dort spannende Tage erlebt.

Die Stimmung war ausgelassen, die französischen Gastgeber haben keine Mühen gescheut, um den Jugendlichen die neun Tage auf dem Rugby-Platz so angenehm wie möglich zu machen. Unter dem Motto „Boume – La fête“ wurde jeden Tag ein anderes Fest rund um die Erde gefeiert von Weihnachten bis zum Dia de los Muertos aus Mexiko. Es gab einen Fahrrad-Geschicklichkeitsparcours, eine Mountainbiketour und einen Croissant-Backworkshop in einer örtlichen Bäckerei. Zum Erholen luden die Seen ein. Abends wurde mit den französischen Gastgebern am Lagerfeuer gegrillt. In einer Feierstunde mit Bürgermeisterin Sophie Delong wurde der besondere Wert des Zeltlagers für die Städtepartnerschaft zwischen Ellwangen und Langres herausgestellt. Gemeinsame Aktivitäten mit Jugendlichen der Stadt Langres rundeten den Aufenthalt ab.