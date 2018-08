Im Schlaf Diesel abgezapft

Ein Lkw-Fahrer ist in der Nacht von Montag auf Dienstag im Schlaf bestohlen worden. Der 64-Jährige stellte seine Sattelzugmaschine am Montagabend, gegen 18.30 Uhr auf einem Parkplatz an der Landesstraße 1060 zwischen Rosenberg und der Abzweigung Holzmühle ab. Am Dienstagmorgen gegen 5.30 Uhr stellte er fest, dass während der Nacht aus dem Lkw rund 600 Liter Diesel im Wert von rund 1000 Euro abgezapft worden waren.

Hinweise bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Telefon 07961 / 9300.