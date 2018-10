Im Rhythmus brasilianischer Musik

„Agora“ ist Portugiesisch und heißt „Jetzt.“ Einen passenderen Namen hätte sich das Quartett um die brasilianische Sängerin Marcia Bittencourt und den Gitarristen Michael Arlt nicht geben können. An Bühnenpräsenz kaum zu toppen, haben sie im Speratushaus die Bandbreite der Musica Brasileira mitreißend aufgefächert. Das Konzert war der Auftakt zum neuen Format „Endlich Jazz!“ des städtischen Kulturamts. Michael Arlt begeisterte mit eigenen Kompositionen. Kongenial begleitet wurden Bittencourt und Arlt von Sebastian Netta, Drums und Percussion, und Kurt Holzkämper am Bass.

Brazil Jazz und Bossa Nova, Samba und Partido Alto: So klingt der Herzschlag brasilianischer Musik. Feurig und tänzerisch, ungezügelt und wild, aber auch melancholisch und philosophisch. Marcia Bittencourt sang von Liebesleid und Liebesglück, von einer Lampe in Lila, die einem von seiner Liebsten verlassenen Mann Licht und Wärme spendet, vom Frosch, der sich an einem kühlen Morgen in ersten Sonnenstrahlen wohlig räkelt, und von „Caminos crusades“, von gekreuzten Wegen. Die Sängerin wurde in Rio de Janeiro geboren. Ihre Stimme faszinierte mit großer Wandlungsfähigkeit und Expressivität und verlieh temperamentvollen Liedern wie „Rio“ ihres Landsmanns Roberto Menescal Zauber und Leidenschaft. Charmant nahm die Band die Zuhörer mit in einen flirrend heißen Nachmittag am Strand von Bahia, die Füße im warmen Sand, den Kopf in den Sternen.

Saudade, das portugiesischste aller Gefühle, mit Weltschmerz nur unvollkommen übersetzt, wird auch in Bittencourts Heimat hingebungsvoll gepflegt. So offenkundig sie die Bühne als ihr Lebenselixier liebt, so hauchzart interpretierte sie Titel wie „Triste“ von Antonio Carlos Jobim: Melancholie pur.

„Wenn Brasilianer traurig sind, ist das nicht so schlimm“, verriet Marcia Bittencourt. Wer „Dengo“ im Stil des aus Bahia stammenden Volkstanzes Baiao hörte, glaubte ihr aufs Wort, so mitreißend der Rhythmus, so sinnlich spürbar die Lust am Leben. Auch Lieder wie Jobims „Briga nuncia mais“, nie mehr streiten, tun der Seele gut.

In Kooperation mit der städtischen Musikschule hatten Marcia Bittencourt und Michael Arlt interessierte Zuhörer und Musiker am Nachmittag vor dem Konzert durch einen Workshop zu Spielweisen in brasilianischer Musik, deren Verbindung zum Jazz und zu spezifischen Rhythmen mit Percussion-Instrumenten wie dem Shaker geführt. Beide sind auch als Duo unterwegs: „Mit Marcia kann ich mir musikalisch alles vorstellen“, so Arlt im Gespräch mit der „Ipf- und Jagst-Zeitung.“