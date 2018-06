Im Pariser Baguette steckt Weizen von hier

Die Ernte ist drin, die Abschlagszahlungen sind draußen. Zum ersten Mal bekommen die Landwirte in Ellwangen ihr Geld von ihrer neuen Genossenschaft, der BAG Hohenlohe. Mit ihr hat die Ellwanger BAG fusioniert (wir berichteten).

„Wir müssen jetzt hellwach sein“, sagt Kurt Färber, stellvertretender Geschäftsführer der Genossenschaft. Er und seine Mitarbeiter beobachten den Markt für Getreide sehr intensiv, um entscheiden zu können, welche Mengen jetzt und welche später verkauft werden. Die Bauern müssen nicht so lange warten, sie bekommen einen Abschlag in Höhe von 70 bis 80 Prozent des Gesamterlöses, der Rest folgt im November, wenn alles verkauft und abgerechnet ist.

Qualität zählt

Rund 15 000 Tonnen Weizen hat die BAG erfasst, dazu 6200 Tonnen Raps und 2500 Tonnen Futtergerste. Kaum ins Gewicht fallen Hafer (800 Tonnen), Triticale (1000 Tonnen), Roggen (100 Tonnen) und Erbsen mit 30 Tonnen.

Qualität zahlt sich aus. Um diese zu erhalten, sind die Silos in Neunheim nachgerüstet worden. Zum einen wurde in eine bessere Analysetechnik investiert, mit der die Qualität der Lieferungen genauer bestimmt werden kann. Zum anderen wurde für knapp 60 000 Euro ein Kühlgerät angeschafft. Bisher waren die Silos belüftet. Der Weizen kommt aber oft mit 40 Grad vom Acker, erklärt Geschäftsführer Michael Eißler. Bei diesen Temperaturen geht die Qualität schnell in den Keller, dafür fühlen sich Schädlinge, die bei der Reinigung durchgeschlüpft sind, besonders wohl. Jetzt werden die Silos auf 12 bis 13 Grad gebracht. Da die BAG nicht alles Getreide sofort verkauft, sondern auch lagert, um bessere Preise zu erzielen, sei die Kühlung zwingend notwendig, sagt Eißler. 2500 Euro kostet das pro 1000 Tonnen. Wobei die Silos nicht dauernd gekühlt werden. Ist die gewünschte Temperatur erreicht, hält sie sich dank der kühlen Nächte von alleine.

„Wenn ich in einem Markt bin, auf dem es Ware in Hülle und Fülle gibt, geht es nur über Qualität“, sagt Eißler. Das erwarten die Abnehmer, zu denen auch die regionalen Mühlen wie die Heimatsmühle gehören, oder bei der Braugerste das Engelbräu aus Crailsheim.

Ein Teil des besseren Weizens geht in den Export nach Frankreich und Italien und wird dort zu Baguette und Nudelteig verarbeitet. „Wir haben gute Abnehmer aus Colmar und Paris, die waren beeindruckt vom Agrarstandort Neuenstein.“

Etwa zwei Drittel bis drei Viertel des Getreides wird über Poolverträge vermarktet, schätzt Eißler. Das braucht Vertrauen, und das in Ellwangen wieder aufzubauen ist wichtig, betont Wolfgang Schenk, der Interimsmanager in Ellwangen. Gewinnen will es die BAG mit Service und Information. Wöchentlich kommt der BAG-Express mit den wichtigsten Entwicklungen auf dem Agrarmarkt ins Haus, drei Mal im Jahr erscheint BAG aktuell.

„Der Informationsfluss ist ganz entscheidend“, sagt Michael Eißler. Er will die Beratung verbessern und ausbauen. Die Mühe zeigt die ersten Früchte. Fünf neue Mitglieder hat die BAG im Raum Ellwangen inzwischen gewonnen.

Apropos Ellwangen: Die Entscheidung, wie es am Standort Bahnhofstraße weitergeht, soll bis Ende des Jahres fallen. Ein Investor hat den Raiffeisenmarkt und den Teil des Grundstücks mit dem alten Lagerhaus an der Bahnhofstraße gekauft. Der Raiffeisenmarkt wird im September übergeben, der Rest des Grundstücks bis Ende nächsten Jahres. Spätestens dann braucht die Verwaltung neue Räume.