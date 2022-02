Im März gibt’s Bluesrock im Ballroom

Es geht wieder los mit den Konzerten im Ballroom in Ellwangen. Am Samstag, 26. März, spielt der gebürtige Sizilianer Calo Rapallo mit seiner Band live im TSV Ballroom. Beginn ist um 21 Uhr und Einlass ab 19 Uhr. In der guten Hoffnung, so Veranstalter Tobias Brenner, dass Corona es zulassen wird.

Aktuell spielt Calo Rapallo mit seiner eigenen Band „Calo Rapallo & Friends“. Am Bass ist Paul Harrisman, Drums Matthias Ladewig und an den Tasten Klaus Brosowsky. Die Richtung ist eindeutig Rock-Blues oder Blues-Rock. Es erwartet die Gäste nach der langen Corona Pause also ein Bluesrock-Abend.

Calo Rapallo wurde 1952 in Sizilien geboren. Er spielt seit 1966 Gitarre, beeinflusst durch Jimmy Hendrix, Eric Clapton, Jimmy Page und Jeff Beck. Rapallo streifte verschiedene Stilrichtungen, von Rock, Funk, Soul, über Heavy Metall, Blues bis zum Politfolk. Aber seine Liebe gehört dem Blues. Der Gitarrist aus dem Remstal gilt auch als beliebter Studiomusiker. Neben etlichen Werbeproduktionen und Studio-Sessions verewigte er sich auf vielen LP/CDs mit verschiedensten Bands,und Projekten.

Rapallo spielte auf den großen Open -Airs in ganz Deutschland, so auch mit der Band „Tyran Pace“ auf der Loreley neben Rockgrößen wie Metallica, Nazareth, Ten Years After, Wishbone Ash und Uriah Heep. Anfang der 80er Jahre spielte Calo Rapallo auch bei „Sinner“ und „Zupfgeigenhansel“ oder auch mit dem Schwäbischen Country-Musiker „Hank Häberle“.