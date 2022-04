Im Juli steigt das fünfte Luftschloss-Festival

Am 22. Juli 2022 ab 18 Uhr ist es wieder so weit: Dann wird auf dem Schloss ob Ellwangen das fünfte Luftschloss-Festival steigen. Der Kartenvorverkauf für das Konzert wird am 29. April starten.

Wie gewohnt ist das beliebte Event auf den Heimattage-Freitag terminiert. Und wie gewohnt darf sich das Publikum auf eine abwechslungsreiche Festivalnacht mit vielen, facettenreichen Acts freuen.

Wie das Organisationsteam infomierte, seien zahlreiche Künstlern am 22. Juli am Start. Die Namen sollen schrittweise bekannt gegeben werden.

Was schon jetzt verraten wird: Den Auftakt wird die Band „Jamaram“ mit ihrem langjährige Wegbegleiter „Jahcoustix“ besteiten. Die achtköpfige Gruppe steht für ltanzbare Reggae- und Latin-Beats.

Ebenfalls mit dabei ist Band Mola aus München. Die Gruppe um –Sängerin Isabella Streifeneder steht für Pop-Musik mit Ecken und Kanten bringt die Münchenerin

Newcomer Zartmann wird indes Berliner Rap mit einem Hauch Melancholie liefern und Doña Montag nimmt das Publikum mit auf eine musikalische Reise von Bogota nach Bamberg.

Noch zwei weitere Acts vervollständigen das diesjährige Line-up: Immer samstags erscheinen sollen Ankündigungen auf den Social-Media-Kanälen des Luftschloss Festivals veröffentlicht werden. Der Abend wird durch Bars, einen Foodtruck und ein liebevollgestaltetes Festivalgelände mit zwei Bühnen im Schafstall und im Klausengarten abgerundet.

Nach einer pandemiebedingten Picknickversion 2021 soll der Festivalabend dieses Jahr wieder in gewohnter Größe stattfinden.

Weitere Infos zu Tickets, Line-up und mehr unter luftschloss-festival.de, auf Instagram (@luftschlossfestival) und Facebook (Luftschloss Festival).