Im Jemen tobt ein Stellvertreterkrieg

Beeindruckende Impressionen vom Jemen hat der jemenitische Arzt Ali Hassan Al-Gamrah, der in der LEA arbeitet, bei der ökumenischen Friedensdekade im Missionshaus der Comboni-Missionare gezeigt. Im Jemen tobt seit 2015 ein Stellvertreterkrieg zwischenSaudi-Arabien und dem Iran.

Der Jemen hat ein reiches kulturelles Erbe. So ist nach der Hafenstadt Mucha der Mokka benannt. In der Geschichte heißt der Jemen Arabia felix (glückliches Arabien). Das 27 Millionen Einwohner zählende, islamisch geprägte Land mit einem Analphabetentum von über 60 Prozent und einer hohen Geburtenrate grenzt an Saudi-Arabien und an den Oman. Bis 1990 war der Jemen zweigeteilt, in die kommunistische Demokratische Volksrepublik Jemen im Süden und in die Jemenitische Arabische Republik im Norden. Wie Al-Gamrah berichtete, hat sich in den vergangenen 30 Jahren im Jemen sehr viel in Sachen Bildung, Gesundheitswesen und Infrastruktur getan. Mit der Wiedervereinigung kamen allerdings auch die Probleme. So gab es bereits 1994 einen zweimonatigen Krieg.

Der Krieg, der bis heute andauert, brach 2015 aus und zwang den Arzt, sich und seine Familie in Sicherheit zu bringen. „Die normale Bevölkerung begreift nicht, weshalb dieser Krieg entstanden ist. Es ist ein Versagen aller politischen Parteien“, sagte Al-Gamrah. Das ganze Leben sei zusammengebrochen.

Große Hungersnot und chronische Unterernährung

Er berichtete von der großen Hungersnot, von chronischer Unterernährung, dem Fehlen von Trinkwasser, dem Müllproblem und von Krankheiten wie Cholera. Die Saudis hätten Krankenhäuser bombardiert, die Flughäfen seien weitgehend zerstört und fast alle Häfen gesperrt: „Die Saudis haben Interesse am Öl.“ Der Mediziner schätzt, dass der Krieg über 100 000 Tote und 200 000 bis 300 000 Verletzte gefordert hat. 14 Millionen Jemeniten hungerten.

Der 70-Jährige hatte in den Siebziger-Jahren in Greifswald Medizin. Nach der Weiterbildung zum Facharzt für Chirurgie kehrte er zurück in den Jemen, wo er an einer großen Klinik in Sanaa arbeitete und die Kinderchirurgie gründete. Sie besteht auch heute noch, trotz Krieg. Mit einem Arbeitsvisum kam Al-Gamrah mit seiner Familie wieder nach Deutschland. Er arbeitet als Arzt in der Landes-Erstaufnahmestelle für Flüchtlinge und wohnt mit seiner Familie in Ellwangen. Erst im September war er wieder drei Wochen im Jemen. „Das Land ist eingekesselt von allen Seiten“, sagt der Kinderchirurg. Von Aden bis Sanaa habe er ungefähr 40 bis 50 Checkpoints passieren müssen. Al-Gamrah hat Kontakt zur humanitären Hilfsorganisation Cap Anamur aufgenommen, die den Jemen besuchen will.