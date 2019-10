Die „Action Spurensuche“ lädt am Samstag, 26. Oktober, alle Interessierten der Region zum Jahrestreffen ein. Start ist um 19 Uhr mit einem feierlichen Abendgebet in der Liebfrauenkapelle der Ellwanger Basilika.

Nach einem Imbiss im Jeningenheim gibt es Lichtbilder zur sommerlichen Fußwallfahrt unter dem Motto „Weiter glauben“ mit Kurzmeditationen zu ausgewählten Motiven im Geiste des Ignatius von Loyola, des Günders des Jesuitenordens, dem der Ellwanger Volksmissionar Pater Philipp Jeningen angehörte.

„Ignatius bekannte sich zu einem sehr weiten Gott, der in sich Raum, Weite und Begegnung ist: Vater, Sohn und Geist“, verdeutlicht Dr. Wolfgang Steffel vom Leitungsteam der „Action Spurensuche“. „Er überwand eine schwere Lebenskrise durch eine Vision zur Dreifaltigkeit, die ihm in großer seelischer Enge und Not neuen Lebensraum und innere Erhebung schenkte.“ Dies seien typische Wallfahrtserfahrungen beim Ausschreiten an frischer Luft und in weiter Landschaft. Die Vision des Ignatius findet sich auf dem Altarbild in der Ignatiuskapelle am Schönenberg. Dieses Bild wird in die Präsentation wiederkehrend einbezogen und erschlossen.

Das fünfköpfige Leitungsteam der „Action Spurensuche“ trifft sich bereits am Tage, um das Jahresprogramm 2020 zu besprechen, das in Konturen am Samstagabend vorgestellt wird. Nächste Veranstaltung ist ein Spielfilm über Ignatius von Loyola, der am Samstag, 16. November, ab 15 Uhr gezeigt wird und die Krisenzeit des Heiligen beeindruckend ins Bild setzt.